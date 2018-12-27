تعاون بين الإمارات والشيشان لدعم ريادة الأعمال

المصدر: غروزني - وام

أشاد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بعلاقات الصداقة والتعاون بين الشيشان والإمارات وما تحظى به هذه العلاقات من دعم وحرص مشترك على تعزيزها لتشمل المجالات كافة. وأعرب خلال استقباله وفد صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي زار العاصمة الشيشانية غروزني برئاسة حسين جاسم النويس رئيس مجلس الإدارة، عن تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يوليه من اهتمام ودعم علاقات التعاون بين الجانبين.

وقال إن صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال الذي أسسه صندوق خليفة لتطوير المشاريع في الشيشان يمثل إحدى الوسائل الفعالة لتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي الذي يعد أهم متطلبات الاستقرار الاقتصادي في الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قد كلف صندوق خليفة لتطوير المشاريع العام الماضي بالعمل مع الحكومة الشيشانية لتأسيس مؤسسة لدعم وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحاكي صندوق خليفة لتطوير المشاريع، برأس مال يبلغ 50 مليون دولار وذلك لتنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد في الشيشان.

من جانبه، قال حسين جاسم النويس إن صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال الذي أطلقه صندوق خليفة العام الماضي في العاصمة الشيشانية بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في أوساط المجتمع الشيشاني وبالتالي تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد المحلي.