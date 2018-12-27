إشغالات مرتفعة بفنادق أبوظبي خلال عطلة رأس السنة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

يشهد القطاع الفندقي في أبوظبي، نسب إشغالات مرتفعة مع نهاية العام الجاري، بالتزامن مع عطلات رأس السنة الميلادية، في ظل مساعي السياح والمقيمين للاستفادة من حزم العروض والفعاليات الترفيهية للاحتفال بقدوم عام 2019.

وقال مسؤولون في فنادق العاصمة، استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن عطلة رأس السنة الميلادية، تشهد كل عام معدلات إشغال تتجاوز 90 %، وتصل إلى 100 % في المنتجعات الشاطئية والفنادق التي تقع بالقرب من المراكز التجارية، وذلك للاستمتاع بالفعاليات والمظاهر الاحتفالية الخاصة بالسنة الجديدة، إلى جانب العروض على الغرف والمطاعم.

بيانات رسمية

ويرى المسؤولون أن الفنادق تشهد في هذه الفترة إقبالاً سياحياً كبيراً من كافة جنسيات دول العالم، لا سيما الصينيين والأوروبيين والهنود والخليجيين، ما سيسهم في زيادة أعداد نزلاء الفنادق بالعاصمة خلال العام الجاري، والتي تشهد في الأساس زيادة كبيرة منذ مطلع 2018.

وبحسب بيانات رسمية لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في العاصمة إلى نحو 4.126 ملايين نزيل، خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري، بزيادة قدرها 4.4 %، مقارنة بنحو 3.95 ملايين نزيل في الفترة نفسها من عام 2017، فيما من المقدر أن يرتفع الرقم إلى 5.5 ملايين نزيل مع نهاية 2018، بزيادة تقدر بنحو 10 % عن العام الماضي.

وتوقع المسؤولون مزيداً من النشاط خلال الأشهر القادمة، لا سيما مع التحسن الكبير في درجات الحرارة، وإطلاق العديد من الفعاليات المهمة والمؤتمرات والمعارض، إلى جانب مبادرة التسوق التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 5 فبراير القادم، بحيث تشمل مجموعة كبيرة من الصفقات والعروض الترويجية في المئات من المتاجر والمطاعم ومراكز التسوق، والفعاليات خلال هذا الموسم.

إشغالات عالية

وقال وائل سويد المدير العام الإقليمي لفنادق ومنتجعات «أنانتارا» أبوظبي، إن جميع فنادقنا ومنتجعاتنا، تشهد معدلات إشغال مرتفعة للغاية، في ظل تزايد الإقبال من السياح على العاصمة، لقضاء عطلات رأس السنة الميلادية.

وأضاف أن الأوروبيين هم الأكثر زيارة للفنادق والمنتجعات خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن هناك مجموعة واسعة من العروض والفعاليات في كافة الفنادق، حيث يقدم فندق أنانتارا القرم الشرقي، عروضاً في المطاعم ليلة رأس السنة، أيضاً، يقدم منتجع الصحراء قصر السراب، عروضاً خلال موسم الأعياد، تشمل المأكولات والعروض الترفيهية الاحتفالية، تشمل بدء العد التنازلي للإعلان عن مجيء السنة الجديدة، تحت سماء الصحراء الخلابة، فضلاً عن الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية التي تعلن عن قدوم 2019.

وأوضح أن منتجعات أنانتارا جزيرة صير بني ياس، تقدم أيضاً برنامجاً استثنائياً من الفعاليات البهيجة للاحتفال بموسم الأعياد، بما في ذلك أعياد الكريسماس التقليدية، وأنشطة الأطفال، وتناول الطعام والاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة على الشاطئ.

تطور ونمو

وقال ستيفان فوكس مدير عام فندق «جميرا أبراج الاتحاد»، إن قطاع الضيافة والفنادق في الدولة، حقق ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإشغال خلال الأشهر الماضية، إلى جانب زيادة كبيرة في حركة التدفقات السياحية، وهو ما نتوقع استمراره أيضاً خلال تلك الفترة، بمناسبة عطلات رأس السنة الميلادية.

وتوقع مزيداً من الانتعاش لقطاع السياحة الداخلية في أبوظبي، خلال عطلة رأس السنة الميلادية، حيث من المتوقع أن تشهد معدلات الإشغال في الفنادق، إقبالاً وانتعاشاً كبيراً من المواطنين والمقيمين والزوار بالدولة، فضلاً عن ازدياد الطلب من قبل المقيمين على قضاء موسم عطلات السنة الجديدة، للاستمتاع بالمظاهر الاحتفالية التي تشمل مختلف أنحاء الدولة.

وأوضح أن الخطوات غير المسبوقة التي يشهدها النمو السياحي لإمارة أبوظبي، ترتبط بشكل رئيس بالجهود الحكومية لدعم قطاع الضيافة والسياحة، هو ما يشجع على تدفق الاستثمارات الجديدة للإمارة، واستقطاب المزيد من الزوار، وزيادة معدلات الإشغال والإيرادات، وارتفاع الطلب على الإقامة في فنادق العاصمة، كما يسهم أيضاً في تعزيز تطور ونمو القطاع السياحي بالإمارة.

فعاليات وأحداث

من جانبها، قالت بانة طوقان مديرة إدارة المبيعات والتسويق في فندق «روزوود» أبوظبي، إن الفندق يشهد معدلات إشغال مرتفعة خلال تلك الفترة المزدحمة بالفعاليات والأحداث والمناسبات، ولعل أهمها عطلات رأس السنة الميلادية، لذا، تحرص جميع الفنادق على تقديم عروض وفعاليات ترفيهية للزائرين.

وأوضحت أن حزم العروض، تشمل كذلك المطاعم، في ظل زيادة الإقبال عليها خلال عطلات رأس السنة الميلادية، مشيرة إلى أن فندق «روزوود»، يضم مجموعة كبيرة من المطاعم، من بينها مطعم سمبوسك، الذي يقدم باقة مميزة من العروض في موسم الأعياد.

وقال زياد حرب مدير «نيشن تاورز غاليريا»، إن الفترة الراهنة تشهد أقبالاً سياحياً كبيراً على الفنادق ومراكز التسوق بالعاصمة، بهدف الاستفادة من العروض والتجارب الترفيهية الجديدة.

وأضاف أن الإقبال السياحي الكبير على إمارة أبوظبي، خلال هذه الفترة من العام، سيسهم في زيادة أعداد رواد مراكز التسوق، وكذلك أعداد نزلاء الفنادق بالعاصمة، والتي تشهد في الأساس زيادة كبيرة منذ مطلع 2018.

عروض مغرية

وذكر مارك دي بيير مدير عام منتجع وفلل السعديات روتانا، أن جميع الفنادق تحرص خلال هذه الفترة من كل عام، على تقديم فعاليات تجذب الزوار والنزلاء، من خلال عروض تشمل الإقامة أو المطاعم، إلى جانب الفعاليات الاحتفالية بالسنة الجديدة.

وأضاف دي ببير أن منتجع وفلل السعديات روتانا، يشهد حالياً معدلات إشغال عالية، تستمر حتى منتصف يناير القادم، في ظل زيادة الإقبال على الفندق، لقضاء عطلات رأس السنة الميلادية، والاستمتاع بالأجواء والاحتفاليات الرائعة في العاصمة أبوظبي، لا سيما أن قائمة الفندق تضم أنشطة موسمية حافلة بالعروض والفعاليات.

وقال جوليان جونزالفيس مدير عام جراند حياة أبوظبي، فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات، إن إمارة أبوظبي، أصبحت إحدى الوجهات المفضلة عالمياً لقضاء موسم الأعياد والاحتفال برأس السنة الميلادية، والتي تختلف عنها في المدن العالمية الأخرى، مع عروض الألعاب النارية الخلابة، التي يتم إطلاقها، إلى جانب الفعاليات الأخرى المختلفة، التي تشمل كافة أنحاء الإمارة.

وأوضح أن فندق جراند حياة أبوظبي، يحضّر للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة على الطريقة الإيطالية في مطعم فيرسو، حيث استعد الفندق لاستضافة زواره من الضيوف، وتأمين أقصى درجات الراحة، خلال تلك الفترة النشطة من العام، التي نتوقع معها زيادة كبيرة في أعداد الزوار القادمين، من أجل قضاء عطلة رأس السنة.

مبادرة

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قبل أيام، مبادرة موسم عروض أبوظبي، التي تنطلق من استراتيجيتها للترويج للعاصمة، كوجهة مفضلة على مدار العام أمام جميع الزوار من حول العالم، بما يشكل حافزاً إضافياً لتشجيع أفراد المجتمع والزوار، على المزيد من التسوق، واغتنام هذه الصفقات والعروض الاستثنائية، لا سيما أن أبوظبي تتميز بباقة واسعة من أفضل المراكز والمرافق التجارية في العالم، والتي تعتبر أحد مقومات النمو الاقتصادي في الإمارة.