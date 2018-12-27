شراكة بين «إيه سي دلكو» و«أوتو برو»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «مركز خدمة إيه سي دلكو» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «أوتو برو»، يتم بموجبها اعتماد 14 مركزاً من مراكز «أوتو برو» في دبي كمراكز خدمة لعلامة «إيه سي دلكو».تم الإعلان عن الاتفاقية خلال مراسم التوقيع التي جرت في مقر «إينوك» الرئيسي.

وذلك بحضور عدد من مسؤولي الشركتين ومنهم جون روث، الرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، ومحمد الفيّاض، مدير تنفيذي- العناية بالعملاء وخدمات ما بعد البيع، جنرال موتورز الشرق الأوسط، وزيد القفيدي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة «إينوك».

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «في ضوء وجود ملايين المركبات في الإمارات، فإن الطلب على المنتجات والخدمات ذات الجودة العالمية يسجّل نمواً متواصلاً».