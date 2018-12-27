«العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» اعتباراً من الثلاثاء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب اكتمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء المقبل (1 يناير 2019) بالنسبة لجميع أنواع «السجائر» المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً.

وسيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أمس ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام لتفادي تعرضها للعقوبات وتجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي يدعم عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق لمنع بيع منتجات مهربة وغير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، حيث سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة.

ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إنه اعتباراً من أول يناير ستتوفر العلامات المميزة ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل منتجي ومستوردي جميع أنواع السجائر، حيث سيتاح لهم طلب «الطوابع الرقمية» من مورد النظام بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في كافة أنحاء الإمارات.

تواريخ مهمة

وأشار إلى أنه اعتباراً من أول مايو المقبل سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة «الطوابع الرقمية» عليها.

واعتباراً من أول أغسطس المقبل سيتم حظر بيع «تداول» جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الرقمية» في أسواق الإمارات وسيتم منع متاجر التجزئة من بيع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الرقمية» للمستهلكين، موضحاً أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ» سيتم فرض غرامة على الشخص الذي يمتلك أو يقوم بتداول سلع انتقائية محددة لا تحمل العلامات المميزة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار الهيئة رقم (3) لسنة 2018 وللبرنامج الزمني الذي وضعته الهيئة الاتحادية للضرائب بالتنسيق مع الشركة العالمية المنفذة للنظام. وقال: يهدف النظام الجديد الذي تعد الإمارات الأولى إقليمياً في تطبيقه إلى منع التهرب الضريبي من خلال آليات متطورة تتميز بالدقة والفاعلية.

تشاور

وقال: تحرص الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها على ضمان مشاركة كافة المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص في التشاور بشأن الأنظمة الجديدة التي تطبقها الهيئة.

وأضاف: أكملت الهيئة استعداداتها لتطبيق النظام الجديد وفق أفضل المعايير الدولية بالتنسيق مع إدارات الجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية ومنتجي ومستوردي التبغ ومنتجاته.

طلب الطوابع

وفيما يتعلق بكيفية طلب «الطوابع الرقمية» أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه لتقديم الطلب يقوم المصنع أو المورد بتحميل نموذج الطلب من خلال رابط tax.gov.ae/‏‏digitaltaxstamp ويقوم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم إرسال الطلب إلى ftadtscustomercare@delarue.com للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ثم يقوم بالدخول إلى نظام (DLR) المعتمد، ويدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ويختار قسم «إدارة الطلبات» حيث سيكون بإمكان طالب الطوابع الرقمية تسجيل المعلومات الأساسية المحددة لاستكمال الطلب.

قرار

حدد قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 آلية وضع العلامات المميزة لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بتثبيت العلامات المميزة على هذه السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة إنتاج السلع الانتقائية المحددة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة أو قبل الاستيراد إذا تم إنتاجها خارج الإمارات وذلك بالطريقة وفي المكان الذي حددته الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.