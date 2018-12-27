«مصدر» تنجز تركيب أول توربين رياح في ظفار

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أمس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» تركيب أول توربين ضمن محطة ظفار لطاقة الرياح التي ستضم 13 توربيناً. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة الواقعة في محافظة ظفار بسلطنة عُمان 50 ميجاواط، ويجري تمويلها بالكامل من صندوق أبوظبي للتنمية.

والمشروع ثمرة اتفاقية تطوير مشتركة تم التوقيع عليها في 2014 بين شركة «مصدر» وشركة كهرباء المناطق الريفية «تنوير» بسلطنة عُمان. ويقوم ائتلاف تقوده «مصدر» ويضم شركة «جنرال إلكتريك» وشركة «تي إس كيه» الإسبانية ببناء المحطة التي تعد أول محطة طاقة رياح واسعة النطاق في منطقة الخليج العربي.

وتقوم شركة «جنرال إلكتريك» بتزويد المشروع بتوربينات الرياح التي تبلغ استطاعة كل منها 3.8 ميجاواط، في حين تتولى شركة «تي إس كيه» تنفيذ باقي البنية التحتية للمحطة، التي تتضمن محطات فرعية متوسطة ومرتفعة الجهد الكهربائي، وتمديد 13 كيلومتراً من خطوط نقل الكهرباء العلوية. في حين تعد «مصدر» الجهة المطورة للمشروع وتشرف على عمليات التنفيذ.

وقال المهندس صالح بن ناصر الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «تنوير»: «نتطلع قدماً إلى تنفيذ هذه المبادرة التي تمثل أول مشروع طاقة متجددة واسع النطاق في سلطنة عُمان. وعمل فريقنا بشكل وثيق مع الجهات المشاركة في المشروع من أجل نقل هذه التكنولوجيا وما يرتبط بها من معارف إلى السلطنة».

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل في الربع الثالث 2019، وستلبي 7% من الطلب على الطاقة في محافظة ظفار، أي ما يكفي لتزويد نحو 16 ألف منزل بالكهرباء، إضافة إلى الإسهام في تفادي إطلاق نحو 110 أطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وعند استكمالها، سيتم تسليم المحطة إلى «تنوير» التي ستتولى مهمة تشغيلها ونقل الكهرباء المولدة إلى شبكة الكهرباء المحلية في محافظة ظفار من خلال خطوط نقل كهرباء علوية تديرها الشركة العُمانية لنقل الكهرباء. وستبيع «تنوير» الكهرباء المولدة إلى «الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة» بموجب اتفاقية شراء طاقة تم توقيعها في 12 سبتمبر 2017.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «نلتزم في الصندوق بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة التي تعود بالنفع على قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسهم في الحد من الانبعاثات المضرة. وإننا فخورون بالعمل مع شركائنا المحليين والدوليين لإنشاء أكبر محطة لطاقة الرياح على مستوى منطقة الخليج في سلطنة عُمان.

وستسهم محطة ظفار لطاقة الرياح في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، كما من المتوقع أن تسهم أيضاً في الحد من الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء، ما يتيح الاستفادة منه في قطاعات أخرى أكثر أهمية والمحافظة على مصادر الغاز الطبيعي».

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: تفخر «مصدر» بتسخير خبراتها لدعم سلطنة عُمان في مساعيها لتحقيق أهدافها المنشودة في مجال الطاقة المتجددة، وبتكريس شراكتها مع صندوق أبوظبي للتنمية وائتلاف الشركات العالمية لإنشاء المحطة وتدشينها ضمن الجدول الزمني المحدد ووفق أعلى معايير التشغيل. ومن المقرر تركيب كامل التوربينات الـ 13 في مارس.

وقالت د. منار المنيف، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «المحطة مصممة لتلائم المناخ في منطقة الخليج. وتتمتع سلطنة عُمان بمصادر طاقة متجددة وفيرة لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، وخصوصاً طاقة الرياح. وتأتي مشاركة جنرال إلكتريك في هذا المشروع تأكيداً لالتزامها بدعم تنويع مزيج الطاقة في السلطنة والمنطقة».

استدامة

ستستعرض «مصدر» مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة ضمن جناحها الخاص على مدار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، أحد أكبر التجمعات العالمية المعنية بالاستدامة، الذي ينعقد في الفترة من 12-19 يناير.