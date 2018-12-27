«ألمنيوم البحرين» تشغل خط صهر بتقنية إماراتية

المصدر: دبي - البيان

بدأ رسمياً تشغيل خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين، الذي تم إنشاؤه باستخدام تقنيات شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» المطورة محلياً.

وأصبحت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنياتها الصناعية الأساسية على الصعيد الدولي، خلال صفقة وقّعتها مع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في العام 2016 لتشغيل خط الصهر السادس الخاص بهم، الذي يعد الأطول في العالم.

وعلى مدى أكثر من 25 عاماً، ركزت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» على تطوير تقنياتها الخاصة لصهر الألمنيوم، كما استخدمت تقنيتها الخاصة في جميع مشاريعها التوسعية منذ التسعينيات، وأتمت الشركة مشروعاً كبيراً لإعادة تحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة اعتماداً على أحدث تقنياتها، التي تعد من بين أكثر التقنيات كفاءة في صناعة الألمنيوم على المستوى العالمي.

خطوة مهمة

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يشكل إطلاق خط الصهر السادس بشركة ألبا خطوة مهمة في توسعات الشركة، ويسرنا أن نهنئهم على هذا الإنجاز، كما نشكرهم على اختيارهم لنا شريكاً في هذا التوسع الاستراتيجي، والثقة التي أولوها لتقنياتنا المطورة محلياً، والتي يعد ترخيصها على المستوى الدولي في هذا المشروع الكبير إنجازاً بارزاً في مسيرة الدولة لخلق اقتصاد مبني على المعرفة، يكون متماشياً مع رؤية الإمارات 2021».