إعفاء جمركي فوري لمدخلات الصناعة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية والإدارة العامة للجمارك في أبوظبي تطبيق الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعة المستوردة اعتباراً من 15 يناير 2019.

وقال علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي أمس إن الإعفاء يعتمد على نظام الرصيد السنوي للمستفيدين عن طريق الربط الإلكتروني المباشر بين الأنظمة المستخدمة في كل من دائرة جمارك أبوظبي ومكتب تنمية الصناعة بما يهدف إلى تحقيق المسرعات في هذا الإجراء.

وأشار إلى أن الفريق الفني المختص بالمكتب يقوم بدراسة الاحتياجات السنوية للمستفيدين وتحديدها في نظام الرصيد السنوي المستخدم لملف المستثمر عبر نظام التراخيص الصناعية حيث تتم الموافقة على تثبيت إجمالي المواد والكميات المطلوبة خلال العام كرصيد سنوي، ما يشكل تغيراً نوعياً من ناحية الوقت المستغرق ودقة الإجراء.

وأوضح أن حجم المعاملات الخاصة بالإعفاءات الجمركية عن مدخلات الصناعة التي تسلمها مكتب تنمية الصناعة خلال 2017 بلغ 26 ألف معاملة بقيمة 1.5 مليار درهم تم إعفاؤها من السداد.

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