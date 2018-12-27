«أرامكو» تطلق شركة تجزئة لمنتجات الوقود

المصدر: الرياض -وكالات

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» اليوم عن تأسيس شركة أرامكو السعودية للتجزئة، بهدف إنشاء سلسلة محطات لبيع منتجات الوقود المكررة للمستهلكين. وستقوم الشركة الجديدة بأعمال البيع بالتجزئة لأرامكو السعودية، وتقديم خدمات بيع الوقود والأنشطة التجارية الأخرى المرتبطة بمحطات الوقود، بحيث تتميز بمقدار كاف من المرونة في أداء أعمالها، ما سيمكنها من التكيف مع تطورات قطاع التجزئة، وفقاً لبيان صدر عن «أرامكو».

وستكون المهمة الرئيسة للشركة إنشاء شبكة من محطات الوقود في المملكة، وستتخذ الأعمال الرئيسة لشركة أرامكو السعودية للتجزئة نهجاً مرحلياً لتوسيع شبكتها من محطات بيع الوقود في المملكة. وستعمل الشركة على تنمية أعمالها في قطاع وقود السيارات، من خلال تقديم منتجات «أرامكو».