«ثيبسا» تبدأ تسويق خام حقلين بأبوظبي

المصدر: دبي- سيد صالح

بدأت الشركة الإسبانية المتكاملة للنفط والغاز «ثيبسا»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، هذا الأسبوع، في تسويق النفط الخام من حقلي «أم لولو» و«صرب» البحريين للنفط في أبوظبي، بحسب ما نشرته «ثيبسا» أمس، على موقعها الشبكي.

وأفادت الشركة أيضاً، بأن الشحنة الأولى من نفط الحقلين، والتي يبلغ حجمها 1 مليون برميل من الخام الخفيف، قد تحركت هذا الأسبوع من ميناء بجزيرة «زركوه» بأبوظبي، متوجهة إلى الهند.

وبدأت «ثيبسا» إنتاج النفط من الحقلين في أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ ذروة إنتاجها في عام 2020. وقد انتهت «ثيبسا» على مدى الشهور الماضية، من أعمال التشغيل التجريبي وحفر الآبار في الحقلين.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، نيابة عن حكومة أبوظبي، قد منحت «ثيبسا» 20 % في امتياز الحقلين في فبراير الماضي، مقابل 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار)، بموجب اتفاقية تسري لمدة 40 عاماً.