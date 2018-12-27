32 مليار دولار قيمة أعمال الطباعة التجارية بالمنطقة العام المقبل

المصدر: دبي- البيان

من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأعمال التجارية في المطبوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2019 إلى 32 مليار دولار، وفقاً لدراسة حصرية صادرة عن شركة سميثرز بيرا، الهيئة العالمية المختصة بسلاسل التغليف، والطباعة، وتوريد الورق.

وقد تم الإعلان عن هذه البيانات قبل انطلاق إصدار 2019 من معرض الخليج للطباعة والتغليف، وهو الحدث المخصص لصناعة الطباعة والتغليف التجارية في المنطقة المقرر تنظيمه في أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال آندي توماس- إيمانز، المدير الاستراتيجي لمجموعة طرسوس، التي تتولى تنظيم معرض الخليج للطباعة والتغليف مرة كل سنتين: «تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة كبيرة للشركات في مجال أعمال الطباعة التجارية. وبحسب التقرير الصادر، من المقدر أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 6.2% بحلول العام المقبل.

وهذه النسبة تفوق التقدم المُسجل على مستوى معدل نمو سوق الطباعة العالمية بنسبة 1%، إذ تكافح للتكيف مع التراجع في الطلب على المنتجات المطبوعة التقليدية، حيث انتقلت الإصدارات الإعلامية إلى الصيغة الرقمية بشكل متزايد». في إصداره الأخير، استقبل المعرض نحو 10000 زائر من 98 دولة، وشارك فيه 252 عارضاً.

كما حدد التقرير عدداً من الاتجاهات الاستراتيجية التي ستؤثر على أعمال الطباعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2019. وستحافظ الطابعات النافثة للحبر Inkjet على مركزها أسرع تقنيات الطباعة نمواً في المنطقة، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.7%.

ويليها التصوير الكهربائي والحفر. وأضاف توماس-إيمانز: «هذا يدل على أن المنطقة لا تزال تملك سوقاً ضخمة غير مستغلة للتكنولوجيات الرقمية التي يمكن أن تحفز نمو الصناعة في المستقبل».

أما زيروكس، وهي من الشركات المشاركة في معرض الطباعة والخليج منذ زمن طويل، فتعتبر أن منطقة الشرق الأوسط هي من أكثر الأسواق أهمية من الناحية الاستراتيجية للشركة، وأن المعرض التجاري يشكل منصة ممتازة لتعزيز العلاقات مع عملائها وشركائها إضافة إلى عرض أحدث ما تقدمه العلامة التجارية.

وفي الوقت نفسه، تُعد طباعة التغليف من أكثر تطبيقات الاستخدامات النهائية قيمة في مجال الطباعة في المنطقة وستصل قيمتها إلى 20 مليار دولار في عام 2019. ويتم تشجيع أصحاب المصلحة في القطاع الذين يسعون إلى تأمين المشاريع الجديدة للمشاركة في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2019.