مجلس كبار مسؤولي المعلومات يناقش مستقبل المجتمعات والحكومات والبيئة

المصدر: دبي- البيان

استعرض مجلس كبار مسؤولي المعلومات (المبادرة المميزة التي أطلقتها شركة سمارت وورلد كمنصة ثقافية للتفاعل والتواصل بين نخبة رواد الفكر وكبار الرؤساء التنفيذيين في مجال التكنولوجيا في الدولة) خلال الدائرة المستديرة التي أقامها في ديسمبر الجاري مستقبل المجتمعات، والحكومات والبيئة من وجهة نظر كبار مسؤولي المعلومات وذلك بحضور شريرام فيسفنتان المدير التنفيذي العالمي للحكومات في «آي بي إم» الشركة العالمية المتخصصة في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات.

وقال فيسفنتان: «هناك 65 مليون شخص ينتقلون للمدن كل عام، ويوجد في العالم حالياً 70 مليون نازح، وفي الولايات المتحدة الأميركية فقط، هناك 11 مليون حادثة بسبب الطقس، و91% من البلاستيك الذي أنُتج ومازال قائماً ولم يتحلل بعد. وهنا أتوجه بالسؤال للحكومات، هل لديكم البنية التحتية التي يمكنها أن تتعامل مع كل تلك المتغيرات؟ وهل لدى كبار مسؤولي المعلومات الشجاعة الكافية والدفع بالمجتمع نحو تغيير إيجابي؟»

وواصل فيسفنتان حديثه عن الدور الحقيقي الذي يجب على كبار مسؤولي المعلومات القيام به وهو المساهمة في نجاح المجتمعات وتمكينها لتحقيق الأهداف وإحداث التغيير المأمول. وقال إنها مسؤوليات وجوبية ويجب أن يحملها كبار مسؤولي المعلومات.