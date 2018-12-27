«سامسونغ» تطلق منصة «سمارت باك» لتعزيز تجارب المستهلكين في المنطقة

أطلقت شركة سامسونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، منصة «سمارت باك» الترفيهية الجديدة بهدف تعزيز تجارب العملاء في منطقة الشرق الأوسط.

وسيستمتع العملاء عبر المنصة الجديدة بوصول سلس إلى مجموعة متنوعة وغير محدودة من المحتوى الترفيهي المناسب لجميع أفراد العائلة، بما في ذلك آلاف الأفلام وأحدث المسلسلات التلفزيونية، ومجموعة أخرى من العروض والبرامج والفيديوهات المتميزة بفضل الشراكات العديدة التي عقدتها الشركة مع مجموعة من المزودين الرائدين لخدمات الفيديو حسب الطلب (VOD) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتمكن العملاء الذين يقومون بشراء أحد طرز أجهزة تلفاز سامسونغ الجديدة لعام 2018 من الاستمتاع بعروض عديدة من المحتوى المميز عبر منصة «سمارت باك» مجاناً، وحسب الطلب لمدة تصل إلى 12 شهراً، وذلك بفضل الشراكات المميزة التي عقدتها «سامسونغ» مع كل من «شاهد» و«ستارز بلاي» و«وياك»، بهدف تزويد المستهلكين بوصول سلس وحسب الطلب إلى محتوى متنوع وحصري.

ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من الشراكات لتوسيع عروض «سمارت باك» خلال العام المقبل. وستطلق «سامسونغ» أول تلفاز من نوعه بدقة 8K في عام 2019 لتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة.