التجارة الإلكترونية تدعم نشاط الشحن بفضل موسم العطلات

المصدر: دبي- البيان

أكد طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات لدى فيديكس إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التجارة الإلكترونية أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من قطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن كونها قوة دافعة أساسية لنمو مبيعات التجزئة خلال مواسم العطلات.

وتبرز القيمة المحتملة لحجم الإنفاق للتسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط بسرعة كأحد أعلى المعدلات في العالم، ويعود ذلك في الواقع إلى العدد الكبير من الشباب النشط المتصل بالإنترنت، حيث تتميز المنطقة بأحد أعلى مستويات الوصول للإنترنت على مستوى العالم.

ومن جهة أخرى، فقد تطورت تطبيقات التسوق وسجلات الهدايا عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والمدونات بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة. وعلى النقيض من ذلك، فإن جميع المصادر التقليدية مثل المنشورات والكتالوجات والبريد المباشر والمجلات والتلفزيون والراديو قد انخفضت جميعها خلال الفترة نفسها.

ووفقاً لتقرير مؤسسة ألبن كابيتال حول بيئة تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن ينمو قطاع التسوق عبر الإنترنت في هذه المنطقة ليصل إلى 41.5 مليار دولار بحلول العام 2020.

ومع هذا النمو المستمر للتجارة الإلكترونية، إلى جانب القفزة الموسمية في التسوق عبر الإنترنت، فإن العملاء في الشرق الأوسط يولون أهمية كبيرة لسرعة استلام طرودهم. ومع توفر فرص تسوق وشحن أي منتج تقريباً من أي مكان في العالم، فقد أصبح للمستهلكين اليوم توقعات أعلى حول سرعة استلام مشترياتهم، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالهدايا.

وذكر التقرير أن العملاء يبحثون عادة عن البساطة والراحة والخيارات المتعددة المتاحة أمامهم لشحن الطرود والهدايا خلال العطلات.

والشركة اللوجستية القادرة على التعامل مع ضغوط الموسم سوف تثير إعجاب تجار التجزئة والمستهلكين في آن معاً، لأن ذلك يعكس مدى قدرتها على فهم العميل وأولوياته المتمثلة بضمان إيصال الهدايا في الوقت المناسب، وتقديم موسم عطلات ناجح.

وتنتشر شبكات فيديكس في أكثر من 220 دولة وإقليماً، وتربط 99% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما يعتمد العملاء على الشركة في مجموعة متنوعة من وسائل النقل والتجارة الإلكترونية، وخدمات الأعمال التجارية للتواصل مع عملائهم يومياً.