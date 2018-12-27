تعزيز استخدام حلول الطاقة المتجددة

المصدر: دبي- البيان

يسعى مركز دبي التجاري العالمي، لأن يكون معياراً في استخدام أحدث الحلول المتكاملة للطاقة المتجددة، عبر جميع مشاريعه التطويرية، فقد أتم المركز تركيب نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح قاعة الشيخ راشد، وشمل ذلك تركيب 3,000 لوحة شمسية كهروضوئية تغطي مساحة 6,600 متر مربع، بطاقة واحد ميجاوات، على أن يتم تعميم التجربة الناجحة فوق أسطح المركز تباعاً، ويجرى التحضير حالياً لتركيب آلاف اللوحات الشمسية الكهروضوئية الأخرى لتغطية أسطح القاعات 5، 6، 7، 8 وقاعات زعبيل 4، 5، 6 بطاقة 3 ميجاوات.

كما تم تقوية خدمة «الواي فاي» وتعميمها في جميع أنحاء المركز، لتغطية احتياجات الزوّار، وشركات تنظيم الفعاليات والعارضين، الذين يتخطى عددهم 3 ملايين زائر سنوياً. وجرى تدعيم مرافق المركز بمختلف الوسائل لضمان سهولة الوصول إليه والتنقّل داخله، واستخدام جميع مرافقه بسهولة من قبل أصحاب الهمم، وشمل ذلك جميع مرافق المركز، من مصاعد ودورات مياه وأرضيات ومداخل ومخارج.

أتمتة

وأسهم نظام أتمتة منطقة الورسان ومناطق التحميل والتنزيل الخاصة بجميع قاعات العرض في مجمّع المركز من ضبط مواعيد دخول وخروج سيارات النقل، وتقليل زمن انتظارها، وتخفيض الزحام حول منطقة مركز دبي التجاري العالمي.

واستمر المركز في استقطاب الكفاءات من المواطنين للعمل سفراء لخدمة العملاء، حيث يقوم فريق متخصص في تعزيز تجربة العملاء بالعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الطلبات والاستفسارات والشكاوى الواردة لمركز الاتصال أو لمكاتب الاستعلامات، والعمل على تحليل نتائج القراءات الميدانية للاستبيانات، وتنفيذ مشاريع إبداعية بسرعة فائقة، لتعزيز تجربة العملاء، وتقديم مستوى عالمي متميز في جودة الخدمات.