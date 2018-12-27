«جلفود» ينظم أول قمة ابتكار لتطوير تبادل المعلومات في القطاع

المصدر: دبي- البيان

كشف معرض «جلفود»، أكبر فعالية تجارية سنوية للأغذية والمشروبات في العالم، والذي يحتفي بشعاره الجديد «عالم من المأكولات. عالم من التميّز»، عن إطلاق «قمة جلفود للابتكار»، التي تستضيف سلسلة من المؤتمرات في النسخة الـ 24 من الحدث.

ومن المقرر أن تستضيف النسخة الجديدة التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي، بين 17 و21 فبراير 2019، قمة الابتكار التي تستمر على مدار 3 أيام بين 18 و20 فبراير، وستشهد استعراض تفضيلات المستهلكين، ومناقشات مهمة حول القطاع، بالإضافة إلى إطلاق تقرير التوقعات الاجتماعية والاقتصادية العالمية لقطاع الأغذية والمشروبات في اليوم الأول منها.

وتستضيف القمة كذلك جلسات حصرية للأسئلة والأجوبة مع طهاة مشهورين عالمياً، وشخصيات قيادية في القطاع، ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، وستتناول التحديات المرتبطة بطرح مفاهيم مبتكرة في الأسواق المحلية.

ومن المنتظر أن تستضيف القمة كلماتٍ رئيسة، تتناول التحديات والفرص في القطاع، وسلاسل الإمداد الغذائية العالمية، ويلقيها الدكتور برنارد فان لانجيرك عضو مجلس إدارة شركة بيوند ميت للحوم، الرئيس السابق للشؤون العلمية، نائب رئيس استراتيجية التكنولوجيا في شركة جنرال ميلز، وبول نيونهام، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. فيما سيقدم الدكتور نايجل هيوز نائب رئيس أول لقسم البحوث والتطوير في شركة كلوقز، رؤيته المعمقة حول مستقبل القطاع.

وسيتم الكشف عن مؤشرات النجاح الحاسمة من قبل بعض أبرز الأسماء في قطاع الأعمال المحلية والإقليمية والدولية، وستحظى شركات التوزيع بفرصة الاطلاع على نصائح من بوشان غاندي، المدير العام لشركة تروبيل، التي تعد من أكبر المستوردين المستقلين والمرخصين للأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وستستضيف قمة الابتكار جلسة نقاش لتجار التجزئة حول دور تغيّر تفضيلات المستهلكين في تحفيز تحوّلات القطاع، وذلك بهدف طرح استراتيجيات جديدة، وعرض التقنيات المتطوّرة، وضمان اختيار المعنيين في القطاع لمزيج المنتجات المناسب.

وستشهد الجلسة، مشاركة السيد يوسف علي، الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري في مجموعة لولو، إلى جانب ممثل رفيع المستوى من سلسلة متاجر الهايبر ماركت ماجد الفطيم كارفور.

كما ستشارك بعض من أهم الأسماء المهمة في مجال التسوّق والتوصيل عبر الإنترنت، وجهات نظر معمقة حول كيفية استمرار القطاع في التأثير في مشهد الأغذية والمشروبات.