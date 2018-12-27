«اللولو» تفتتح فرعها الـ 15 في السعودية

المصدر: الخرج - البيان

قامت متاجر «اللولو» بافتتاح أحدث فروعها في محافظة الخرج السعودية، حيث يعتبر هذا الهايبرماركت رقم 15 في المملكة والـ 158 عالمياً للمجموعة. افتتح الفرع الجديد مساعد بن عبدالله الماضي، محافظ الخرج، بحضور عدد من ممثلي الجهات المختلفة.

ويعتبر هذا الموقع استراتيجياً في قلب الخرج وقد تم بناء الهايبرماركت على مساحة 161 ألف قدم مربعة.

وقال يوسف علي موسليام رئيس مجلس الإدارة: «نحن فخورون لوصولنا لسوق متكامل آخر في السعودية، حيث اقتربنا أكثر وسنعطي مناخ تسوق للمتسوقين المتواجدين في هذا الموقع، وأنا متأكد من أن المتسوقين هنا سيكونون مسرورين بتجربة التسوق الجديدة التي وفرناها، فمن خلال مصادرنا العالمية للمنتجات عالية الجودة والموظفين المتحمسين، أصبحت لولو الوجهة المفضلة لمختلف الجنسيات، وسنستمر في إبراز هذه الهوية مع فرعنا الجديد».