جزيرة ياس تحصد 34 جائزة

المصدر: أبوظبي - البيان

أفادت جزيرة ياس في أبوظبي، بأنها حصدت 34 جائزة وشهادة تقدير محلية وإقليمية ودولية خلال العام 2018، مرسخة بذلك مكانتها كوجهة عالمية ومركز للمرافق الترفيهية الفريدة والمشروعات التطويرية المتميزة.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة ميرال: «نعتز بالتقدير الذي حظيت به الجهود الحثيثة التي نبذلها، والتي يُشار إليها بالبنان في مختلف أنحاء العالم، وذلك في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تعزيز مكانة جزيرة ياس ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية.

حيث يأتي حصول معالم الجزيرة ومرافقها المتميزة، بما فيها أحدث مدنها الترفيهية عالم وارنر براذرز أبوظبي، على هذا العدد من الجوائز كدليل نجاح لهذا العام، وحافز لنا للمضي قدماً في تطوير الجزيرة، وتقديم مرافق وتجارب جديدة تُمتع المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ونحن نتطلع للمزيد من الإنجازات التي تسهم بتحقيق رؤيتنا لاستقطاب 48 مليون زيارة سنوياً إلى جزيرة ياس بحلول 2022، لتصبح وجهة عالمية للترفيه والاستجمام والأعمال».

وتعتبر الجوائز التي حصلت عليها جزيرة ياس خلال 2018 خير دليل على تميّز التجارب التي خاضها زوار الجزيرة من داخل الإمارات وخارجها. حيث حصدت جزيرة ياس جائزة «أفضل مشروع تطوير سياحي في العالم» لعام 2018 من جوائز السفر العالمية بفضل احتضانها لعدد من أفضل المرافق الترفيهية والسياحية والرياضية، فضلاً عن تنوع خيارات الضيافة الفندقية فيها.

وحصدت ياس ووتروورلد، مدينة الألعاب المائية الفريدة المستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ في الإمارات، جائزة «أفضل مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط» لعام 2018 ولاحقاً جائزة «أفضل مدينة ألعاب مائية في العالم» لعام 2018 في جوائز السفر العالمية، كما تم إدراجها ضمن قائمة «هول أوف فيم» من قبل موقع تريب أدفايزر، بعد حصولها على شهادة التميز للسنة الخامسة على التوالي.