«تنظيم الاتصالات» تستعرض خدمة الهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية

المصدر: دبي - البيان

استضافت الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في دبي، الاجتماع السابع للإدارات متعددة الأطراف المشغلة لخدمة الهاتف المتحرك ،عبر الأقمار الصناعية، برئاسة المهندس خالد العوضي مدير الخدمات الفضائية والبث في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبمشاركة وفود إدارات كل من روسيا والمملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا.

ناقش الاجتماع، الذي يعقد على مستوى الإدارات كل خمس سنوات، مذكرة التفاهم الخاصة بعملية تنسيق الترددات المتعلقة بخدمة الهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية، حيث راجع المجتمعون بنود المذكرة، والتي شهدت عدداً من التعديلات والتحديثات، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في مساعدة المشغلين المعنيين على تقديم الخدمة بالشكل الأفضل.

وقال المهندس خالد العوضي رئيس الاجتماع: «يأتي الاجتماع في سياق العمل الدؤوب، الذي تقوم به الإمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تسعى الدولة إلى إيجاد صيغ تعاون دولية، تحفز الاستثمار في هذا القطاع، وتجعل منه أرضية صلبة يعتمد عليها المستثمرون وأصحاب الأفكار الخلاقة في تقديم مشاريع تلبي طموحات الشعوب».

وأكد أن الاجتماع هدف إلى تطوير مذكرة التفاهم الخاصة بعملية تنسيق الترددات المتعلقة بخدمة الهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية، بحيث تتماشى مع التطورات الكبيرة الحاصلة في مجال قطاع الاتصالات.

وأضاف: «سعت الإمارات إلى توضيح بعض النقاط المدرجة ضمن بنود المذكرة، بهدف تسهيل سير العمل بها، وتحقيق أفضل النتائج المرجوة منها، وقد شهد الاجتماع تعاوناً وتجاوباً من كل الوفود المشاركة من أجل حل القضايا العالقة، وإيجاد حلول تلائم الجميع، الأمر الذي أدى لخروج الاجتماع بنتائج طيبة، سيكون لها تأثير إيجابي على هذه الخدمة في الفترة المقبلة».

واختتم الاجتماع بتوقيع جميع رؤساء الوفود المشاركة على مذكرة التفاهم بشكلها الجديد، وفي نهاية الاجتماع شكرت الوفود المشاركة دولة الإمارات على حسن التنظيم والتسهيلات الممتازة، التي تم توفيرها خلال الاجتماع.