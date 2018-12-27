582 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 582 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 106 مبايعات بقيمة 152 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 58 مليون درهم و95 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 94 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة جميرا الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المرر.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الوصل أهم المبايعات.