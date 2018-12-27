100 % التحول الرقمي بدائرة المالية في عجمان

المصدر: عجمان - وام

حققت دائرة المالية في عجمان تحولاً رقمياً بنسبة 100% حيث أصبحت جميع خدمات الدائرة رقمية على الهواتف الذكية والبوابات الإلكترونية.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة المالية في عجمان أن الهدف من التحول الرقمي لخدمات الدائرة هو دعم رؤية عجمان 2021 نحو تطبيق نموذج الحكومة الرقمية، وجعل الخدمات الحكومية أسهل وأسرع وأبسط لإسعاد المتعاملين.

وأشار إلى أن إتاحة الإجراءات والمعاملات إلكترونياً توفر الوقت والجهد، وهو ما يعد نقطة ارتكاز للانطلاق بفاعلية لتعزيز أنشطة الأعمال، وتشجيع المستثمرين على تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات المتاحة بعجمان، وصولاً إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن التحول الرقمي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وحرصاً من دائرة المالية على توفير خدمات مبتكرة، من شأنها تبسيط الإجراءات على المستثمرين، تعزيزاً لمكانة الإمارة في المؤشرات العالمية لسهولة تأسيس الأعمال.

وأوضح أن عجمان تشهد طفرة نوعية في مختلف المجالات وبكل القطاعات وعلى رأسها القطاع المالي، بدعم من القيادة، ما تطلب من الدائرة وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية ترتقي بالقطاعات كافة، مشيراً إلى أن مالية عجمان تواكب التطور الكبير الحاصل في الإمارة، وتعمل باستمرار على رفع الكفاءة العملية لديها لدعم مسيرة التنمية.

وأكد مروان آل علي مدير عام الدائرة أن التحول الرقمي يعد نقلة نوعية على صعيد تحسين الأداء وضمان السهولة والسرعة والكفاءة في إتمام إجراءات الدائرة من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

وأضاف أن مالية عجمان تسعى بشكل متواصل إلى تحقيق التميز في تقديم خدماتها، وهذا ما دفع الدائرة إلى تعزيز مفهوم التحول الرقمي عبر توفير خدماتها كافة للمتعاملين رقمياً، بهدف الوصول لأفضل الحلول والآليات المبتكرة في سبيل السرعة والدقة في إنجاز المعاملات.

وأوضح أن التحول الرقمي يعتبر إحدى أهم المبادرات التي تبنتها الدائرة وعملت بكل جهد لتحقيقها، سعياً منها لتأسيس بيئة جاذبة تتميز بالتنافسية وفق المعايير الدولية، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، ما من شأنه إسعاد المتعاملين تماشياً مع رؤية الإمارة.

وقال محمد جاسم مدير مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع إن الخدمات الإلكترونية والذكية تشمل خدمات قطاع الأعمال والخدمات المقدمة للجهات الحكومية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الدائرة الذكي والأنظمة المالية الداخلية، وتهدف إلى توفير خدمات رقمية، تتسم بسهولة ومرونة الاستخدام.