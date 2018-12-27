«المعهد المصرفي» يفتح التسجيل لفصل الربيع

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية فتح باب التسجيل للطلبة للراغبين في الدراسة من كل الجنسيات لفصل الربيع، مع أولوية القبول لمواطني الدولة في البرامج الأكاديمية المتوفرة فيه للسنة الدراسية 2018/‏‏2019.

وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد: سيتمكن الطلابُ من كل الجنسيات، المهتمون الذين يتطلعون إلى العمل والانطلاق في عالم القطاع المالي من الالتحاق والتسجيل بالمعهد، والاستفادة من الخبرات العالمية لمؤسسات رائدة عالمياً عقدنا معها شراكات مؤخراً، كمؤسسة يوروموني وكي بي إم جي.

وقالت نورة عباس، مدير قطاع إدارة وتنفيذ البرامج بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية،: إن المعهد أتاح لكل الطلاب من جميع الجنسيات الاستفادة من برنامج جامعة بانجور البريطانية، وهي ضمن أفضل 25 جامعة عالمياً لإنهاء سنتهم الدراسية الأخيرة في بريطانيا والحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة بانجور ببريطانيا.

التسجيل الإلكتروني

ويمكن للراغبين في الدراسة التوجه لمقر المعهد بالشارقة أو فرعه في أبوظبي. والتسجيل بفرع المعهد في مدينة دبي الأكاديمية يكون عن طريق مقر المعهد بالشارقة حيث يتم استلام طلبات الالتحاق والتسجيل، وذلك بناء على رغبتهم في المقر الدراسي الذي يفضلونه، كما يمكن التسجيل من خلال موقع المعهد على شبكة الإنترنت EIBFS.ae الذي يوفر نموذج التسجيل. وما على الراغبين بالالتحاق بأحد البرامج التعليمية إلا تعبئة النموذج وإرساله إلكترونياً.

شروط القبول

ويجب على الطلبة إحراز الدرجات المطلوبة في اختبارات كفاءة اللغة الإنجليزية، مثل اختبار التوفل أو الآيلتس، وذلك تماشياً مع متطلبات الالتحاق الخاصة بكل اختصاص أكاديمي. كما يتعين على المتقدمين إبراز شهادات الثانوية العامة والدرجات الدراسية المفصلة للمرحلة الثانوية.

وفي حال عدم تمكّن الطلبة من إحراز نتائج اختبار الآيلتس المطلوبة، يمكنهم الالتحاق بشكل شرطي من خلال إجراء اختبار تقييم اللغة الإنجليزية والنجاح في المقابلة الشفهية. كما يحق لموظفي البنوك المهتمين بالالتحاق ببرنامج أكاديمي أو برنامج تدريبي الحصول على تخفيضات خاصة. ويوفر المعهد برامج في اللغة الانجليزية لتمكين الطلبة من اجتياز درجة اللغة المطلوبة، وفقاً لمتطلبات وزارة التعليم.

شروط

تتضمن شروط القبول في برنامج الدبلوم المصرفي والدبلوم المصرفي الإسلامي الحصول على شهادة الثانوية العامة بحد أدني 60% وحصوله على شهادة تويفل 500 درجة حداً أدنى، أو امتحان آيلتس درجة 5 حداً أدنى، إضافة إلى إجراء مقابلة شخصية في المعهد.