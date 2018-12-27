ارتفاع سعر الدرهم أمام عملات أهم شركاء الاستيراد والتصدير

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة الدرهم مقابل عملات أهم شركاء الاستيراد والتصدير العشرة من البلدان غير النفطية التي ترتبط عملاتها بالدولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

وصعدت قيمة الدرهم على أساس سنوي مقابل عملات أهم شركاء الاستيراد والتصدير العشرة من البلدان غير النفطية التي ترتبط عملاتها بالدولار بنسبة 3.08 % و7.11% على التوالي. وزادت قيمة الدرهم في الربع الثالث مقابل شركاء الاستيراد العشرة من البلدان التي لا ترتبط عملاتها بالدولار (والتي تمثل 52.3% من إجمالي الواردات) بنسبة 3.8% مقارنة بارتفاع 1.32% في الربع السابق.

وتشير أسعار الصرف الثنائية إلى ارتفاع الدرهم بالدرجة الأولى أمام اليوان الصيني 6.7% خلال الربع الثالث، كما ارتفع مقابل الروبية الهندية 4.7 % والين الياباني 2.17 % واليورو 2.44 % والجنيه الإسترليني 4.29 % وانخفض الدرهم مقابل الفرنك السويسري 0.16 %.

ارتفع الدرهم 3.79 % خلال الربع الثالث أمام شركاء التصدير العشرة من الدول التي لا ترتبط عملاتها بالدولار مقارنة 2.09 % في الربع السابق من العام.

كما ارتفع الدرهم أمام العملات الأخرى لشركاء التجارة الرئيسيين للدولة، حيث ارتفع مقابل الدولار السنغافوري بنسبة 2.49% ونحو 6.08% مقابل الروبية الباكستانية.