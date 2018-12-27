«الاتحاد لائتمان الصادرات» تدعم مجتمع الأعمال في رأس الخيمة

المصدر: دبي - وام

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة للحكومة الاتحادية، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اتفاقية لدعم مجتمع الأعمال المحلي، لا سيما قطاعي التجارة والتصدير. وقّع الاتفاقية محمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور كبار المسؤولين من كلا الجهتين.

وقال مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، إن الغرفة تعمل على دعم القطاعات غير النفطية، ورفع مساهماتها في الاقتصاد المحلي، وفي مقدمها القطاع الصناعي وقطاع التجارة، نظراً لمكانتهما كركيزة أساسية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ما استوجب وضع الحلول والخطط لمساندة الشركات المحلية على تفعيل وزيادة نشاطها التصديري إلى دول العالم، من خلال حماية ائتمانها التجاري، وإدارة المخاطر التجارية التي قد تواجهها.

وأضاف أن التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات يأتي ضمن التزام الغرفة بخدمة القطاع الخاص وقال فالسيوني: ننضم إلى غرفة رأس الخيمة في مساعدة الشركات المحلية على تسريع نشاط التصدير إلى جميع أنحاء العالم، عبر توفير المعلومات القيمة حول المخاطر التجارية والسياسية المحتملة وتوفير الائتمان على الصادرات وسندات الضمان وحلول التمويل التجاري.