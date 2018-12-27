«بيفورت» توفر التسوق الإلكتروني لأول بطاقة مدفوعات وطنية بمصر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة بيفورت، إحدى شركات «أمازون»، والتي تتخذ من دبي مقراً لها تقديم خدمة جديدة، تمكن حاملي بطاقات «ميزة» أول بطاقة مدفوعات وطنية في مصر من استخدامها أيضاً في التسوق إلكترونياً، وسداد قيمة مشترياتهم من السلع والخدمات، وذلك عبر المحلات التجارية المتعاقدة مع بوابة بيفورت للمدفوعات الإلكترونية.

وعبر الشراكة مع البنك التجاري الدولي ستمكن بيفورت حاملي بطاقات «ميزة» من استخدامها في التسوق إلكترونياً، وسداد قيمة مشترياتهم من السلع والخدمات، وذلك عبر المحلات التجارية المتعاقدة مع بوابة بيفورت للمدفوعات الإلكترونية. وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات الخصم المباشر لا تتيح عادة إمكانات التسوق الإلكتروني.

وقال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت: إطلاق الحكومة المصرية بطاقات «ميزة» من شأنه أن يساعد على الحد من التعاملات النقدية في مختلف المجالات، وفي الوقت يسهم في تطوير البنية الأساسية لأنظمة المدفوعات الإلكترونية، وفي توفير إمكانات ومزايا التعاملات الإلكترونية لملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنه رغم التطور الذي تشهده خدمات البطاقات المصرفية، فإن الكثير من دول المنطقة لا تزال تشهد معدلات مرتفعة من الاعتماد على النقود السائلة، ومن معدلات منخفضة لانتشار استخدام البطاقات المصرفية بشكل عام.

وقال معتز محي، مدير عام شركة بيفورت في مصر: إن تكامل الشركات التجارية مع بوابة بيفورت للمدفوعات الإلكترونية، يفتح أمام المستهلك أبواب عالم التسوق الإلكتروني بكل مزاياه.

وحسب تقرير المدفوعات السنوي لدى بيفورت حول «مؤشرات قطاع المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي»، جاءت مصر ضمن أسرع الأسواق نمواً، على مستوى المنطقة في مجال المدفوعات الإلكترونية عام 2016.