ارتفاع سعر الدرهم أمام عملات شركاء الاستيراد والتصدير

المصدر: وام

ارتفعت قيمة الدرهم مقابل عملات أهم شركاء الاستيراد والتصدير العشرة من البلدان غير النفطية التي ترتبط عملاتها بالدولار بنسبة 3.08 و3.79 على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

وبالمثل فقد ارتفعت قيمة الدرهم على أساس سنوي مقابل عملات أهم شركاء الاستيراد والتصدير العشرة من البلدان غير النفطية التي ترتبط عملاتها بالدولار بنسبة 3.08 % و7.11% على التوالي.

وتفصيلا على المستوى الربعي فقد ارتفعت قيمة الدرهم في الربع الثالث من عام 2018 مقابل شركاء الاستيراد العشرة من البلدان التي لا ترتبط عملاتها بالدولار "تمثل 52.3% من إجمالي الواردات" بنسبة 3.8% مقارنة بارتفاع نسبته 1.32 % في الربع السابق من العام ذاته.

وتشير أسعار الصرف الثنائية إلى ارتفاع الدرهم بالدرجة الأولى أمام اليوان الصيني بنسبة 6.7% خلال الربع الثالث من العام 2018 كذلك ارتفع مقابل الروبية الهندية 4.7% والين الياباني 2.17 % واليورو 2.44 % والجنيه الإسترليني 4.29 % وانخفض الدرهم مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.16 %.

وعلى الجانب الآخر فقد ارتفع الدرهم بنسبة 3.79 % خلال الربع الثالث من العام 2018 أمام شركاء التصدير العشرة من الدول التي لا ترتبط عملاتها بالدولار مقارنة بنسبة 2.09 % خلال الربع السابق من العام ذاته.

وارتفع الدرهم أمام العملات الأخرى لشركاء التجارة الرئيسيين لدولة الإمارات فقد ارتفع مقابل الدولار السنغافوري بنسبة 2.49% ونحو 6.08% مقابل الروبية الباكستانية.