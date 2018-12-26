دبي وجهة عالمية في رأس السنة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

ضمت قائمة أفضل 23 وجهة في العالم للاحتفال بأعياد السنة الجديدة مدينة دبي، إلى جانب عدد من المدن العالمية مثل كوبنهاغن في الدنمارك، وستراسبورغ الفرنسية، وفينا وهونغ كونغ، نشرتها مجلة «كونديه ناست ترافيلر» أخيراً.

وقالت المجلة في سياق تقريرها: تحتفل دبي بأعياد رأس السنة الجديدة بنفس الطريقة التي تقوم بها تقريباً بكل شيء – بأسلوب يرتقي إلى القمة. وتجري الاحتفالات في معظم أرجاء المدينة، لاسيما منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي. وبما أن أي زيارة إلى دبي لا تكتمل دون العديد من جولات التسوق، لا بد من تخصيص وقت للتسوق في أرجاء المدينة.