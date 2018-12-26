7 شركات للثقة الرقمية بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعطت هيئة تنظيم الاتصالات الضوء الأخضر لترخيص 7 شركات عاملة بالدولة كمزودي خدمات الثقة الرقمية «التوقيعات الإلكترونية والرقمية والحلول الأمنية وإشعار الثقة الرقمية الأجنبية»، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة.

وتوزعت الرخص الممنوحة للشركات من حيث طبيعة الخدمة المقدمة بين 4 رخص لمزودي خدمات الثقة الرقمية في دولة الإمارات، و3 رخص للشركات التي تقدم خدمة التوقيعات الأجنبية المتبادلة لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني.

ويعكس التطور الذي شهدته البيئة التشريعية لخدمات التصديق الإلكتروني، الإنجازات الكبيرة التي حققتها هيئة تنظيم الاتصالات، بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية.