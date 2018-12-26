غرفة الشارقة تنظم ورشة عمل حول «بطاقة الأداء المتوازن»

المصدر: الشارقة – البيان

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل بعنوان «التخطيط الاستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن للقادة وصنّاع القرار»، استعرضت من خلالها الأهداف الاستراتيجية الجديدة للغرفة، والمبادرات والأنشطة المرتبطة بها والخاصة بالخطة التشغيلية لعام 2019 وببطاقة الأداء المتوازن.

حضر الورشة التي عُقدت، أمس، في مقر غرفة الشارقة، محمد أمين المدير العام بالوكالة، ومديرو الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام، إلى جانب عدد كبير من موظفي الغرفة.

وأكد محمد أمين، حرص الغرفة على تحقيق الشراكة الإيجابية بين قيادتها المؤسسية العليا وجميع موظفيها، من خلال إشراك جميع العاملين في الغرفة بوضع استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، لما لذلك من أهمية في الارتقاء بدور الغرفة في خدمة مجتمع الأعمال، وتعزيز الإبداع والابتكار في خدماتها.

وأشار أمين إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه الغرفة في خدمة القطاع الخاص تستوجب التركيز على وضع أهداف نوعية مع إعطاء الأولوية لجودة التطبيق، وسرعة التنفيذ ضمن الفترات المحددة والجداول الزمنية المرسومة، داعياً جميع موظفي الغرفة للمشاركة الإيجابية والفاعلة في وضع الخطة التشغيلية، بما يُسهم في الارتقاء بخدمات الغرفة، مثنياً على أداء مكتب التخطيط الاستراتيجي.

واستعرض المُحاضر سيزر مكرزل من «أكاديمية جوائز التميز»، رؤية الغرفة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية. وتخلل الورشة تقديم شرح عن خطوات تنفيذ الاستراتيجية وفق نظام «بطاقة الأداء المتوازن»، التي تقوم على الربط بين استراتيجية الغرفة ونشاطها وعملياتها على أرض الواقع، لتحقيق التميز وفق أفضل تطبيقات معايير الأداء والتخطيط وتطوير العمل المؤسسي، ومن خلال تحديد المبادرات وخطط العمل والمشاريع المختلفة، تمهيداً لإعداد لوائح متكاملة لها قابلة للتقييم وقياس النتائج المترتبة على تنفيذها.

ويُعتبر نظام بطاقة الأداء المتوازن إطار العمل الاستراتيجي الأكثر انتشاراً في العالم، وهو النظام الذي يربط بين استراتيجية المؤسسات والعمليات التي تقوم بها، ويستند إلى فرضية بسيطة تقول، إن «ما يمكن قياسه هو ما يمكن إنجازه».