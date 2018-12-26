1.38 مليار جنيه إسترليني استثمارات شرق أوسطية في لندن 2018

المصدر: دبي- البيان

من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الشرق الأوسطية في لندن إلى 1.38 مليار جنيه إسترليني بنهاية عام 2018، بزيادة تصل إلى 30% على حجم الاستثمارات خلال العام الماضي، و9% مقارنةً مع عام 2016. وذلك حسب دراسة أجرتها شركة «سفلز» للاستشارات العقارية الدولية.

وقال حسن فران، مدير فريق الاستثمار الخارجي لدى شركة سفلز: شهدت لندن حركة استثمارات ملحوظة من قبل الشركات الشرق الأوسطية خلال عام 2018 مقارنةً مع الأشهر الثمانية عشر التي أعقبت استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي.

وتمثّل السيولة المالية والقيمة المقارنة والمرونة التي تستمر في الظهور داخل أسواق لندن عنصر جذب فعّال بالنسبة لهؤلاء المستثمرين الذين ينشط العديد منهم ضمن المملكة المتحدة والقارة الأوروبية ككل.