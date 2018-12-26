أسعار الذهب بالإمارات إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر

المصدر: دبي - سيد صالح

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعاً بنسبة 1%، لتسجل أعلى أرقامها على مدى 6 أشهر، وفقاً لتقارير صحفية. وبلغ سعر الغرام عيار 24 قيراطاً أمس 153.75 درهماً، فيما بلغ سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 144.50 درهماً.

وبذلك، تكون أسعار الذهب في الإمارات ارتفعت بقيمة 5 دراهم للغرام الواحد، بالمقارنة مع أسعارها منذ أسبوعين. ويأتي المنحنى الصاعد لأسعار الذهب العالمية عموماً خلال الشهر الجاري في ظل التوتر المتصاعد الذي يشوب الاقتصاد العالمي عامة.

والأميركي بصفة خاصة، والتراجع بمنوال مستمر في أسواق الأسهم والنفط العالمية، ما دفع المستثمرين على اختلاف فئاتهم إلى البحث عن ملاذ آمن بلا مخاطر، لذلك اتجهوا إلى المعدن الأصفر الذي يعد ملاذهم التقليدي الأول في مثل هذه الظروف.