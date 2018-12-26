2.6 مليار الاستثمار بمنطقة الطيران في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

كشف طحنون سيف، المدير التنفيذي لمدينة الطيران في دبي الجنوب أن حجم الاستثمار في منطقة الطيران سيصل مع نهاية العام المقبل إلى 2.6 مليار درهم موزعة بين 1.5 مليار درهم استثمارات القطاع الخاص و1.1 مليار درهم استثمارات حكومية في تطوير البنية التحتية في المنطقة.

وأضاف طحنون سيف في تصريحات صحافية أمس أن منطقة الطيران انتهت من دراسة تطوير وإنشاء منطقة خدمات متكاملة للطائرات المروحية مخصصة للصيانة وللمسافرين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 ألف متر مربع لهذا الغرض.

ومن المتوقع أن يكون هناك 2 من المشغلين مع انطلاقة اكسبو 2020 فيما تجري مناقشات مع مشغلين لتوفير خدمات نقل المسافرين محلياً عبر الطائرات المروحية.

تطوير مستمر للخدمات

وأوضح أن مدينة الطيران تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات بالنسبة لقطاع الطيران الخاص منها تطوير محطة للتزود بالوقود للطيران الخاص خلال 20 دقيقة حيث سيكون خط الوقود جاهزا خلال الربع الأول من العام المقبل بينما ستكون المحطة جاهزة نهاية العام 2019.

طيران خاص

وقال إن حجم حركة الطيران الخاص في مطار آل مكتوم وصل خلال 2017 إلى 14700 حركة ومن المتوقع ارتفاع حجم الحركة إلى 19 ألف حركة في 2020، مشيرا إلى أن هناك 5 مشغلين للطيران الخاص منها 3 مشغلين تعمل داخل مبنى الطيران الخاص وهي «جيتكس» و«فالكون» و«جت أفييشن».

صيانة الطائرات

وتابع: تتبنّى المنطقة خطة شاملة لتحديث مجمع صيانة الطائرات، الذي يبرز كأهم المزايا التنافسية المقدمة لقطاع الطيران العالمي. وأوضح أن المجمع يضم حاليا ثلاثاً من أهم شركات صيانة الطائرات، وهي لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط لصيانة قطع الطائرات وجنرال إليكتريك لصيانة محركات الطائرات و«أيه إيه آي» لصناعة أجهزة الرادار لقطاع الملاحة الجوية.

وذكر أن المبنى الثاني قيد الإنشاء خلال الربع الأول من 2019، موضحاً أنه تم تأجير 40% تقريباً من المجمع، ومشيرا إلى أن هناك مبنى ثالثا مخصصا ورش صيانة للشركات الصغيرة والمتوسطة بمساحة تصل إلى 80 مترا مربعا لكل ورشة.

بحث علمي

وأضاف انه سيتم الانتهاء من تطوير منطقة التعليم والبحث العلمي خلال الربع الأول من العام 2019 حيث سيتم استقطاب مؤسسات تعليمية وأخرى مختصة بالتدريب المهني للشؤون التي تتعلق بقطاع الطيران ومحاكاة الطيران. وقال إنه تم افتتاح فندق «الوفت» فيما يتوقع افتتاح فندق آخر خلال العام المقبل. وهناك فنادق أخرى قيد التطوير سيتم افتتاحها لاحقا.

وفيما يتعلق بالمشاريع السكنية قال طحنون سيف إنه سيتم تسليم نحو 5 آلاف وحدة سكنية خلال العام المقبل.

وقال طحنون سيف إن عدد حظائر الطائرات في منطقة الطيران في دبي الجنوب سيصل إلى 10 حظائر قيد التشغيل بحلول 2020 بالإضافة إلى حظائر أخرى ستكون في مرحلة الإنشاء.

لافتاً إلى أنه تم خلال العام الجاري التوقيع مع مستثمرين بخصوص تطوير 5 قطع أراض لاستثمارها في حظائر الطائرات، وحاليا يبلغ عدد الحظائر في منطقة الطيران 3 حظائر منها حظيرتان قيد التشغيل والثالثة تعتبر الأكبر سيتم تشغيلها بداية العام المقبل.

واستطرد قائلا: تولي منـــطقة الطيران في دبي الجنوب اهتـــماماً كبيراً بتطوير حلول مبتكرة لتلبية متطلبات الشركات الصغــيرة والمـــتوسطة، إيماناً بدورها المحوري كعصب النمو الاقتصادي بالنظر إلى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.

وقال إن منطقة الطيران تلعب دوراً محورياً في تطوير بيئة طيران شاملة تلبي جميع الاحتياجات المرتبطة بقطاع الطيران، بما في ذلك الصيانة والإصلاح والتجديد، والتعليم، والأبحاث والتطوير، والضيافة.