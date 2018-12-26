«اقتصادية عجمان» توقع مذكرة تفاهم مع شبكة رؤية الإمارات الإعلامية

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم مع شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق رؤية ورسالة الطرفين.

حيث وقع مذكرة التفاهم علي عيسى النعيمي مدير عام الدائرة، والمستشار الإعلامي عبدالله محمد الشحي الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية.

وتنص الاتفاقية على ضرورة نشر الوعي الاقتصادي بين كافة شرائح المجتمع، وإعلامهم بأهم الأخبار الاقتصادية المتعلقة بإمارة عجمان.

وذلك انطلاقاً من دور الدائرة في تنظيم القطاع الاقتصادي وتقديم الخدمات الريادية للمتعاملين والمستثمرين، ودور الشبكة كمؤسسة إعلامية إلكترونية، ذات خبرة وكفاءة مهنية عالية، حيث سيعمل الطرفان وفق آلية محددة تضمن نشر المحتوى الإعلامي الاقتصادي القيّم للجمهور، وذلك عبر مختلف منصات الشبكة الإعلامية.