مطارات أبوظبي تُطلع اجتماعاً إقليميا آسيوياً على جهود تطوير رأس المال البشري

المصدر: أبوظبي - البيان

اجتمعت اللجنة الإقليمية للموارد البشرية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التابعة للمجلس الدولي للمطارات مؤخراً بمركز الخليج لدراسات الطيران في أبوظبي.

وشكل الاجتماع فرصة لمختصي الموارد البشرية في المطارات للاطلاع على النجاحات التي تم تحقيقها في 2018 وبحث الفرص في 2019.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمشاركة 35 خبيراً ومختصاً الاتجاهات الناشئة والتقنيات الجديدة، وعرض عدداً من الدراسات العملية.

وركز الاجتماع على عدة محاور جديدة تمثلت في تطوير الرأس المال البشري من قبل مطارات أبوظبي وهي الجهة المضيفة. واستعرض دراسات عملية لمشاركين من كمبوديا وسلطنة عمان وكذلك البحرين، وغطت الدراسات مواضيع شملت التحول الرقمي في الموارد البشرية، وفعالية مفهوم 70-20-10 في عام 2019، وأطر الكفاءات ونظم التعليم الإلكتروني.

وقدم كيفن كارون، مدير برامج بناء القدرات في المجلس الدولي للمطارات، مراجعة عن تطور التعليم والتدريب عالمياً وأثر ذلك على قطاع الطيران وكيفية الاستفادة من هذا التطور في منظومة العمل لدى مختلف المطارات.

وقالت زمزم الحمادي، مدير عام مركز الخليج لدراسات الطيران: سعداء باستضافة هذا الاجتماع الإقليمي بمركز الخليج لدراسات الطيران. ونجح الحدث في جمع التجارب في الموارد البشرية لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ في الإمارات.

وتعد هذه المؤتمرات فرصة مميزة للعاملين في القطاع لمراجعة التجارب والتحديات، وكذلك أفضل الممارسات في قطاع الطيران، وذلك لضمان ملاءمة مبادرات التطوير البشري لمتطلبات مشروع البنى التحتية الضخمة، وهو مشروع مبنى المطار الجديد.