2.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 2.3 مليار درهم أبرزها رهون بقيمة 2.1 مليار درهم من خلال 60 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 129 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 50 مليون درهم و117 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الحبية الثالثة ومبايعة بقيمة 3 ملايين في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيل مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13.9 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5.6 ملايين بمنطقة مرسى دبي ومبايعة بقيمة 5.1 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيل 18 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ17 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.1 مليار درهم منها 26 رهن أراض بقيمة ملياري درهم و34 رهن فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 1.7 مليار درهم ورهن في منطقة محيصنة الرابعة بقيمة 105 ملايين درهم.