«سعود بن صقر لتنمية المشاريع» تختتم «قرية المطاعم»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

اختتمت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة، فعاليات مهرجان «قرية المطاعم» في دورته الثانية بمشاركة 38 مطعماً من مشاريع المواطنين الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المؤسسة.

وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وبحضور عارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة.

وقال يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، إن المهرجان استهدف المساهمة في تمكين مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة وخاصة قطاع المطاعم والضيافة، وتسليط الضوء على إمكانيات منطقة رأس الخيمة العقارية التي استضافت المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 ديسمبر بمشاركة 38 مشروعاً.

وأشار إلى أن فعاليات المهرجان شهدت إقبالاً كبيراً من العائلات والأفواج السياحية من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة لتنظيم مبادرة إنسانية تجسّد بها المؤسسة ختام فعاليات عام 2018 «عام زايد»، بتكريم العمالة المساندة - الجنود المجهولين الذين عملوا بجد وإخلاص خلال أيام المهرجان، فيما جاء تكريم الجمهور من خلال فعالية طرح سحب على تذاكر سفر لإحدى شركات الطيران بدولة الإمارات إلى 15 محطة حول العالم وجوائز نقدية.

وأكد سميع الدين صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، أهمية إقامة هذه النوعية من المهرجانات لما تشكله من دعم للكفاءات والخبرات الإماراتية الشابة ورجال الأعمال المواطنين الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى النجاح الذي حققته رأس الخيمة العقارية من خلال استضافتها فعاليات المهرجان في ميناء العرب.

وأكد أن اختيار منطقة ميناء العرب كمقر للمهرجان يعود لكونها واحدة من أهم الوجهات السياحية في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة لقرب موقع المهرجان من منطقة جزيرة المرجان التي تضم العلامات الفندقية العالمية بهدف تشجيع السياحية الداخلية والدولية.