«اقتصادية الشارقة» تنشر ثقافة المعرفة بين موظفيها

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مجموعة من الفعاليات والأنشطة البارزة، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم إدارة المعرفة في الثقافة المؤسسية للدائرة.

وإبراز مظاهر التميز المؤسسي التي تساهم في تعزيز ثقة المجتمع بالشأن الاقتصادي، إضافة إلى إبراز التجارب والخبرات الخاصة بموظفي الدائرة، إلى جانب القدرات التنافسية التقنية. والهدف من تنظيم هذه الفعاليات نشر وتعزيز مفهوم إدارة المعرفة لدى موظفي الدائرة والإسهام في خلق ثقافة مؤسسية داعمة للمشاركة المعرفية، وتطوير كفاءات العاملين بها، وتحسين مستوى جودة الإنتاجية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء.

وشاركت الدائرة في عدد من الفعاليات المحلية والاتحادية، أبرزت من خلالها ما حققته من نجاحات، ضمن استراتيجيتها لتطوير خدماتها، وتوفير كل سبل النجاح والسعادة للعاملين فيها، والعمل على تطوير قدرات الموظفين وتوسيع المجال المعرفي لديهم.ونظمت الدائرة مبادرة برنامج «السعادة في عام زايد» .

والتي تضمنت عدداً من ورش العمل المتميزة، لتحقيق السعادة والإيجابية في بيئة العمل للموظفين بالتعاون مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين. كما شاركت الدائرة في إطلاق عدد من الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك لتسليط الضوء على أحدث الإصدارات من الكتب في المعرض من خلال دعوة الموظفين لحضور حفل توقيع كتاب، وتنظيم ورشة عمل المنظمة المتعلمة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية.

وذلك لتعريف المشاركين بمفهوم المنظمة المتعلمة وسماتها وكيفية اكتساب ونقل المعرفة، وكذلك ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة.

وهدفت الورشة إلى عرض تجربة الدائرة في مجال حماية المستهلك وتوعية زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، ونظمت الدائرة مبادرة كتابي في مكتبتي بالتعاون مع فريق سفراء المعرفة، وذلك لوضع العلم والمعرفة في متناول الجميع حيث يتم توفير الكتب من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018 للإدارات والأقسام في الدائرة.

عمل متواصل

وقالت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء: دائرة التنمية الاقتصادية تعمل بشكل متواصل لتطوير قدرات الموظفين والإدارات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتطوير البيئة الجاذبة للعمل في الدائرة، وروح التعاون والسعادة للجميع، ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة وبالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضحت أن مبادرات إدارة المعرفة لعام 2018، استهدفت نشر ثقافة التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة وكل ما يصب في مصلحة الدائرة وموظفيها، حيث يتم نشر المقالات والكتب والمجلات والمواقع الإلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني للموظفين بهدف الاستفادة منها، ضمن مبادرة عدسة التطوير.

وكذلك نظمنا مبادرة محطات وتجارب ناجحة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الخبرات المتراكمة والتجارب الناجحة، لدى الأفراد والمؤسسات في كافة المجالات الحياتية، لخلق بيئة عمل مبدعة ولتعزيز تبادل المعرفة.