«أكسنتشر» تتعاون مع إكسبو لتعليم الطلاب مهارات الكمبيوتر

تعاونت شركة أكسنتشر مع إكسبو 2020 دبي أخيراً لإقامة دورات تعليم على الترميز، في إطار التزام الشركة بمساعدة الطلاب في العالم على تطوير مهاراتهم في الكمبيوتر والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويلتزم نحو 20 موظفاً لدى أكسنتشر في المنطقة، وما يقارب 2500 موظف لدى الشركة حول العالم، بتعليم ساعة ترميز للبرمجيات، سعياً لتحفيز الطلاب على تعلم مهارات علوم الكمبيوتر الحيوية.

وإلى جانب «اتصالات ديجيتال»، تعد أكسنتشر شريك خدمات رقمية مميزاً لمعرض إكسبو 2020 دبي، وفي إطار تلك الشراكة، استضافت أكسنتشر جلسة لتنمية مهارات الترميز لدى 30 متعلماً شاباً يزورون مركز زوار إكسبو 2020.قال خافيير أنجلادا، المدير التنفيذي لأكسنتشر الرقمية في الشرق الأوسط:

«هناك الكثير من قطاعات الأعمال التي تركز استثماراتها بكثافة على مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتقع على عاتقنا مهمة تعليم الأجيال الناشئة، وإتاحة الفرص لتوسيع معارفهم حتى يتمكنوا من تبني الابتكار ليسهموا بتطوير حياتنا اليومية في مختلف المجالات. وتزخر المنطقة بمواهب كثيرة نأمل الإسهام بضمان نجاحها المستقبلي من خلال مبادراتنا».

ورحبت بالمبادرة علياء آل علي، مدير إدارة برنامج إكسبو للمدارس في إكسبو2020 دبي، وقالت: «توفر فعاليات إكسبو 2020 منصات رائعة لإلهام الشباب وتحفيزهم للعمل من أجل المستقبل. وتعدّ المهارات الحديثة المتنوعة، مثل الترميز، مهمة لإعداد الطلاب في هذا المجال.

وتشكل مبادرة أكسنتشر «ساعة ترميز» مثالاً رائعاً على تمكين الشباب من تطوير تلك المهارات». وانطلقت حملة «ساعة ترميز» في 2013 عبر موقع Code.org غير الربحي الذي يسعى إلى تسهيل الوصول إلى علوم الكمبيوتر وزيادة مشاركة المرأة والفئات الاجتماعية الأقل تمثيلاً في هذا المجال. دبي - البيان