بحث التطبيق المبكر لأنظمة الجيل الخامس عربياً

المصدر: دبي - البيان

ترأست الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الـ24 للفريق العربي الدائم للطيف الترددي، والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 14 دولة عربية.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بالتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.

إضافة إلى تقارير رؤساء مجموعات العمل حول بنود جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ومواقف المجموعة العربية والوثائق العربية المقترحة للاجتماع التحضيري للمؤتمر. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة هيكلة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019.

والاستخدام المنسق للنطاقات المستخدمة في التطبيق المبكر لأنظمة الجيل الخامس في المنطقة العربية، ومعايير أجهزة استقبال خدمة البث الإذاعي الأرضي والعمل على توحيدها على مستوى الدول العربية.

وقال المهندس طارق العوضي رئيس فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي، رئيس الاجتماع: تعد الاجتماعات استكمالاً للمسيرة المثمرة والحافلة للفريق العربي للطيف الترددي، فقد عكف الفريق منذ إنشائه على التنسيق المستمر بين الدول العربية والتعاون المثمر في سبيل الوصول لاستخدام منسق لمختلف نطاقات الطيف الترددي.

وأكد أن الفريق العربي أصبح أحد المجموعات الإقليمية الفاعلة، نتيجة هذا التطور الكبير في طريقة العمل والتعاون المستمر، خصوصاً في مسائل تنظيم الطيف الترددي.

وأضاف: تكمن أهمية الاجتماع في كونه يعد تحضيراً مسبقاً وجيداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، المزمع عقده في مصر الشقيقة العام المقبل، من خلال دراسة بنود جدول أعمال المؤتمر ومناقشة كل التفاصيل الخاصة بها، والتوصل لمواقف عربية موحدة حول هذه البنود.

ونجح الفريق الدائم للطيف الترددي في الوصول لاتفاقات حول عدد من المواقف الموحدة بخصوص بنود جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى إعداد وثائق عربية مشتركة للاجتماع التحضيري الذي سيعقد نهاية شهر فبراير.

كما تم الإعلان عن استخدام النطاق 3.3 - 3.8 جيجا هيرتز من قبل الدول العربية لأغراض التطبيق المبكر للجيل الخامس من أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية، مما يساعد في تنسيق هذا الاستخدام ويسهم في تعزيز المقاييس الاقتصادية لمزودي الخدمات في المنطقة.

وتسهيل عملية التطبيق بما يسرّع من إتاحة الخدمات للمستخدمين في العام المقبل. كذلك تم إقرار العمل بشكل مشترك لعكس تجارب الدول حول استخدامات الجيل الخامس، والاتفاق على طلب دراسة بعض النطاقات للخدمات الساتلية، وذلك في الدورة الدراسية المقبلة.

ريادة

تعتبر الإمارات من الدول الرائدة في توفير الترددات للخدمات المتنقلة ذات النطاق العريض، حيث قامت الدولة بتخصيص ترددات المشغلين في جميع الترددات المخصصة للخدمة المتنقلة، كما تهدف إلى توفير بيئة مناسبة لجميع الخدمات الراديوية، وإجراء تجارب عدة لخدمات جديدة للراديو.