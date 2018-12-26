شراكة لتوفير برامج التطوير المهني في الإمارات والخليج

أعلنت شركة «ناديا جلوبال» المزود لخدمات التوظيف والتدريب في الإمارات توقيعها اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة «مومينتا» للحلول التقنية وإدارة المهام، وذلك بهدف تقديم أفضل برامج التطوير والتدريب المهني في مختلف المجالات التطبيقية والإدارية في الإمارات ومنطقة الخليج العربي. وستساهم الاتفاقية في تأمين حلول وخدمات رائدة على مستوى أداء المبيعات، وتطوير المواهب والمهارات والتحول الرقمي والمنافسة السعرية بالإضافة إلى دعم إمكانات إدارة الأزمات والثقافة.

وبموجب التعاون، بإمكان الشركتين مساعدة المنظمات والشركات التجارية على تحسين أدائها في سوق العمل ورفع مستوى إنتاجيتها من خلال تمكين وتعزيز مهارات وإمكانات الموظفين الذين يعدون أهم ركائز هذه الشركات. دبي ـ البيان

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