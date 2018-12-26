7 شركات معتمدة لتقديم خدمات «الثقة الرقمية» بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد مزودي خدمات الثقة الرقمية «التوقيعات الإلكترونية والرقمية والحلول الأمنية وإشعار الثقة الرقمية الأجنبية» الحاصلين على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات 7 شركات، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة.

وتوزعت الرخص الممنوحة من حيث طبيعة الخدمة المقدمة بين 4 رخص لمزودي خدمات الثقة الرقمية في الإمارات و3 رخص للشركات التي تقدم خدمة التوقيعات الأجنبية المتبادلة لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني.

ويعكس التطور الذي شهدته البيئة التشريعية لخدمات التصديق الإلكتروني الإنجازات الكبيرة التي حققتها هيئة تنظيم الاتصالات بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية وإتمام إجراءات التصديق إلكترونياً على كل التعاملات المتعلقة بها من خلال شبكة الإنترنت في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية.

وتتصدر الإمارات في منطقة الشرق الأوسط مبيعات التجارة الإلكترونية خلال عامي 2016-2017 وفقاً لما وثقته الدراسات المتخصصة التي توقعت استمرار تفوق الدولة وتجاوز قيمة هذا النوع من التجارة 72.7 مليار درهم بحلول 2020 وهو ما يشكل 45.6% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط البالغة نحو 159 مليار درهم.

ووفقاً لرصد نفذته شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لوكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني للتطور الذي شهدته الإمارات في مجال التجارة الإلكترونية، فقد بلغت قيمتها في 2016 نحو 27.6 مليار درهم ثم ارتفعت إلى 35.6 ملياراً في 2017.