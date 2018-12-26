إجراء تدريب للطوارئ في مطار البطين

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي، أنها في إطار جهودها المستمرة لضمان المحافظة على أعلى مستويات السلامة، تنوي القيام بتدريب لحالات الطوارئ في مطار البطين للطيران الخاص، اليوم.

وذلك وفقاً لأنظمة الطيران المدني الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، وبما يتماشى مع التوصيات المنصوص عليها في المنظمة الدولية للطيران المدني.

وأشارت في بيان إلى أن الهدف من إجراء التدريب هو اختبار فاعلية خطة الطوارئ في مطار البطين، وقياس مدى استعداد مختلف الجهات المعنية المشاركة في التدريب لمواجهة الحالات الطارئة، وتقييم استراتيجيات التطبيق لمطار البطين، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية.

ومن المقرر أن يستمر تدريب حالات الطوارئ لمدة ساعتين، بين الرابعة عصراً والسادسة مساء. وأكد البيان أن ذلك لن يؤثر في سير العمليات بالمطار.