400 مشارك بمؤتمر «إنترنت الأشياء 2019» في دبي

المصدر: دبي - البيان

من المتوقع مشاركة 400 شخص في فعاليات مؤتمر «إنترنت الأشياء» الشرق الأوسط لعام 2019، الذي يستضيفه فندق أرماني دبي، في الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2019.

وتضم قائمة المشاركين البارزين بالمؤتمر بالمؤتمر المديرون التنفيذيون لشركات: سمارت دبي، كريم، برايس ووتر هاوس كوبرز، ديجيتال ماكينزي، «دو»، أرسنال إف سي، سامسونغ، شركة إس إيه بي، دايمنشن داتا، دي إل إﻴﻪ ﺒﻴﺒر، وشركة علي بابا.. وغيرها.

وقال جوهان إهرستروم، الرئيس التنفيذي للمؤتمر: «يعد مؤتمر «إنترنت الأشياء 2019» منصة مثالية لمناقشة أهمية علاقة الأعمال بالتكنولوجيا، فيما بين النظراء المختصين والمهنيين عبر العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة؛ وذلك من خلال دراسات الحالة، والرؤى الموضوعية، والسيناريوهات الواقعية، والتواصل والربط الشبكي، وورش العمل التي تم طرحها المقرر إقامتها في اليوم الثاني من المؤتمر».

وأضاف: «باتت تقنيات إنترنت الأشياء متطورة للغاية وجاذبة للكثيرين من خلال تمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد البلوك تشين. وتمتلك تقنيات إنترنت الأشياء، في حد ذاتها، فرصة لزيادة عائدات الشركات مع خفض التكاليف في الوقت نفسه.

وبناءً على ذلك تم إعداد جدول الأعمال لمنح المشاركين أكثر التوقعات موضوعية ودقة حول هذه الموضوعات، مع تسليط الضوء على كيفية توليد الأعمال من إنترنت الأشياء والمناورة في عالم تقنيات إنترنت الأشياء من أجل تحقيق المزيد من الأرباح».