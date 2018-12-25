71 ملياراً قروضاً من البنوك الوطنية في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

ضخت البنوك الوطنية 71 مليار درهم كقروض وتسهيلات ائتمانية في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى نوفمبر 2018 لتستحوذ على نسبة 98.2% من إجمالي الزيادة في الائتمان خلال نفس الفترة البالغ 72.3 مليار درهم، وبلغت حصة البنوك الأجنبية 1.3 مليار من الزيادة تشكل نسبة 1.8%.

وكشف تقرير المؤشرات المصرفية حسب نوعية البنوك (وطنية وأجنبية) لشهر نوفمبر الصادر أمس عن المصرف المركزي عن أن البنوك الوطنية رفعت حصتها في الائتمان إلى 88.45% من الائتمان.

بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية 11.56%، ورفعت البنوك الوطنية ائتمانها إلى 1.46 تريليون درهم بنهاية نوفمبر مقابل 1.39 تريليون بنهاية ديسمبر بزيادة قدرها 71 ملياراً وبنسبة نمو 5.1%، بينما رفعت البنوك الأجنبية ائتمانها إلى 191.2 ملياراً مقابل 189.9 ملياراً بارتفاع قدره مليار و300 مليون درهم وبنسبة 1.2%.

وأكدت الإحصاءات ارتفاع حصة البنوك الوطنية من أصول القطاع المصرفي في الدولة إلى 87.6% بنهاية نوفمبر مقابل 86.7% بنهاية نوفمبر 2017. وبلغت أصول البنوك الوطنية بنهاية نوفمبر 2.5 تريليون درهم تشكل 87.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2.85 تريليون.

بينما بلغت أصول البنوك الأجنبية 353.4 ملياراً تشكل نسبة 12.4%. وتكشف الإحصاءات أن أصول البنوك الوطنية ارتفعت خلال الفترة من نوفمبر 2017 إلى نوفمبر 2018 بنحو 170.5 ملياراً بينما تراجعت أصول البنوك الأجنبية من 356.7 ملياراً إلى 353.4 ملياراً بنهاية نوفمبر 2018.

وارتفعت الودائع المصرفية في البنوك الوطنية بنهاية نوفمبر الماضي إلى 1.54 تريليون درهم مقابل 1.41 تريليون بنهاية ديسمبر 2017 بارتفاع قدره 123.8 ملياراً وبنسبة نمو 8.7%، بينما تراجعت الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية من 207.4 مليارات إلى 195.1 ملياراً بانخفاض قدره 12.3 ملياراً وبنسبة 5.9%.

ورفعت البنوك الوطنية حصتها من الودائع المصرفية البالغ إجمالها بنهاية نوفمبر 1.73 تريليون لتصل إلى نسبة 88.77% بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية 11.22%.

ورفعت البنوك الوطنية استثماراتها العامة بنهاية نوفمبر الماضي إلى 305.3 مليارات مقابل 290 ملياراً و700 مليون بارتفاع قدره 14 ملياراً و600 مليون بنمو نسبته 5%، كما رفعت البنوك الأجنبية استثماراتها من 20 ملياراً و400 مليون إلى 25 ملياراً و800 مليون بارتفاع قدره 5 مليارات و400 مليون وبنسبة نمو 26.5%.

ورفعت البنوك الوطنية مخصصاتها العامة من 26 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 30.7 ملياراً بنهاية نوفمبر بزيادة 4.7 مليارات وبنسبة نمو 18.1%، بينما خفضت البنوك الوطنية مخصصاتها العامة من 3.7 مليارات إلى 2.6 مليار بمقدار 1.1 مليار بنسبة انخفاض 29.7%.

المصارف الإسلامية

من ناحية أخرى، كشف تقرير المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف (تقليدية وإسلامية وأجنبية) لشهر نوفمبر الصادر أمس عن المصرف المركزي عن أن المصارف التقليدية استحوذت على نسبة 79.7% من أصول القطاع المصرفي بينما بلغت حصة المصارف الإسلامية 20.3%.

ورفعت المصارف التقليدية أصولها بنهاية نوفمبر إلى 2.27 تريليون درهم بنسبة نمو 6.1% مقارنة بديسمبر 2017. كما رفعت المصارف الإسلامية أصولها إلى 579.2 ملياراً بنسبة نمو 5.3%.

واستحوذت المصارف التقليدية على 77.38% من إجمالي الائتمان بينما بلغت حصة المصارف الإسلامية 22.62%، ورفعت المصارف التقليدية إجمالي ائتمانها إلى 1.27 تريليون درهم بنهاية نوفمبر بنسبة نمو 4.3% مقارنة بديسمبر 2017، كما رفعت المصارف الإسلامية إجمالي ائتمانها إلى 374 ملياراً بنسبة نمو 5.6%.

استثمارات

وبلغت استثمارات المصارف التقليدية بنهاية نوفمبر 256.3 مليار درهم شكلت نسبة 77.4% من إجمالي استثمارات المصارف التقليدية والإسلامية في الدولة البالغة 331.1 ملياراً بينما بلغت قيمة استثمارات المصارف التقليدية 74.8 ملياراً تشكل نسبة 22.6% من إجمالي استثمارات البنوك.

وشهدت استثمارات المصارف التقليدية نمواً بنسبة 2.6% مقارنة مع ديسمبر 2017 بينما بلغت نسبة النمو في استثمارات المصارف الإسلامية 21.8%.

وبلغ إجمالي الودائع بالمصارف التقليدية 1.33 تريليون درهم بنهاية نوفمبر بنسبة نمو 7.5% مقارنة مع ديسمبر 2017، بينما بلغت ودائع المصارف الإسلامية 402.5 مليار بنمو 4.9%، واستحوذت المصارف التقليدية على 76.85% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي البالغة 1.73 تريليون بينما استحوذت المصارف الإسلامية على 23.15%.

ورفعت المصارف التقليدية مخصصاتها العامة بنهاية نوفمبر إلى 25.8 ملياراً بنسبة زيادة 5.7% مقارنة مع ديسمبر 2017. كما رفعت المصارف الإسلامية مخصصاتها العامة إلى 7.5 مليارات بنسبة 41.5% خلال الفترة نفسها.

تفوق

تفوقت المصارف الإسلامية على المصارف التقليدية في إصدار السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق حيث بلغت بنهاية نوفمبر 50 ملياراً و800 مليون مقابل 28 ملياراً و900 مليون درهم للمصارف التقليدية، ونمت سندات المصارف الإسلامية بنسبة 26.7% مقارنة مع ديسمبر 2017 بينما بلغت نسبة النمو في سندات المصارف التقليدية 33.5%.