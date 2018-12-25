2.72 مليار درهم أرباح متوقعة لـ«تعاونية الاتحاد» بالخطة الخمسية ٢٠١٨-2022

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

توقعت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، أن يصل إجمالي صافي أرباحها للخطة الخمسية 2018-2022 إلى نحو 2.72 مليار درهم بزيادة 430 مليون درهم بنسبة 18,7% عن إجمالي صافي الأرباح للخطة الخمسية السابقة 2012-2017 التي بلغت 2.29 مليار درهم، ما يؤكد الزيادة المضطردة في نسب النمو السنوية خلال الخطة الخمسية الحالية.

وقال ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن هناك تحديات تواجه قطاع بيع التجزئة في الإمارات، ومنها ما تواجه التعاونيات، مثل متطلبات تجهيز المواقع وتصميمها واختيار الاستشاريين والمقاولين ضمن أعلى المعايير والشروط والمواصفات العالمية وتوسع وانتشار المنافسين في ظل قانون الشركات الذي يتميز عن قانون التعاونيات بالمرونة والسهولة.

وأشار إلى أنه من الملاحظ أن الكثير من المصارف والبنوك قامت بتقليل التسهيلات وتعقيد إجراءات الحصول على التمويل، ما أثر سلبيا على وضع الموردين بشكل ملحوظ، وأسهم في تراجع أدائهم.

وأكد أن تأخر صدور قانون التعاونيات الاستهلاكية المحدث حتى الآن يُعد من أبرز التحديات، بل يعتبر تحدياً محورياً أمام توسع التعاونيات الاستهلاكية وانتشارها، مشيراً إلى أن القانون المحدث يتميز بمرونة عالية وتشريعات مقاربة لقانون الشركات ما سيكون له الأثر البالغ في نمو وتطور التعاونيات بشكل لافت.

وأوضح أنه على الرغم من كل هذه التحديات وغيرها، فقد نجحت تعاونية الاتحاد في المحافظة على ريادتها بين المنافسين في إمارة دبي، من خلال اتباع ومواكبة أفضل الممارسات العالمية وتكييفها لتتناسب مع الثقافة المحلية لدولتنا بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص. وأشار إلى أن تعاونية الاتحاد كانت في المرتبة السادسة بين المنافسين والمرتبة الثالثة بين التعاونيات الاستهلاكية بالدولة في 2002-2003.

لكن بفضل من الله ومن ثم جهود التعاونية وثقة المساهمين والمستهلكين أصبحت التعاونية في المرتبة الأولى بين المنافسين في نطاق عملها، موضحاً أن تبوؤ هذه المكانة جعل التعاونية مرجعاً معيارياً لقياس الأسعار وتطبيق أفضل الممارسات المقرّة من قبل الجهات المعنية والمختصة، ما يؤكد تميزها وريادتها في هذا الجانب.

وأضاف: «أرباحنا المتوقعة للخطة الخمسية الحالية تؤكد صوابية المنهج المتبع لتعاونية الاتحاد، كما تعزز مبدأ الشفافية في عرض البيانات المالية للتعاونية ونتائجها، ما يعزز من أداء التعاونية على كافة الأصعدة ويرفع مؤشرات أدائها».

وكانت تعاونية الاتحاد قد كشفت مؤخراً عن توقعات الإيرادات حسب الخطة الخمسية 2018 -2022، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 5.96 مليارات درهم لسنة 2022 وبإجمالي إيرادات مقدرة لسنوات الخطة الخمسية تبلغ 20.54 مليار درهم.