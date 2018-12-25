غرفة دبي تدعو لشراكات اقتصادية مع مجتمع الأعمال بأذربيجان

المصدر: دبي - البيان

نظم المكتب التمثيلي الخارجي لغرفة تجارة وصناعة دبي في العاصمة الأذرية باكو مؤخراً لقاءه السنوي لدعم التبادل التجاري بين مجتمعي الأعمال في أذربيجان ودبي، وبحضور أكثر من 200 ممثل من القطاعين العام والخاص في أذربيجان. ودعت الغرفة لشراكات اقتصادية واعدة مع مجتمعي الأعمال في دبي وأذربيجان.

حضر اللقاء المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية، الذي ألقى كلمة رئيسية حول بيئة التجارة الإلكترونية في دبي ومسيرة الإمارة في ابتكار وصناعة مستقبل الإمارة التجاري واللوجيستي، في حين استعرض عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، المزايا التنافسية لبيئة الأعمال في الإمارة.

وألقى الدكتور محمد القبيسي، سفير الإمارات لدى أذربيجان، كلمة في بداية اللقاء أكد فيها عمق الروابط والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الإمارات وأذربيجان، مثمناً التطور في العلاقات الثنائية، ومعتبراً أن اللقاء خطوة إضافية نحو علاقات قوية ومتطورة.

واستعرضت غرفة دبي المشهد الاقتصادي في الإمارة، والمزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين من رجال الأعمال والتجار حول العالم، حيث هدفت الفعالية إلى تعريف الشركات الأذرية ببيئة الاستثمار والأعمال في الدولة، وتكريم الشركات الأكثر نشاطاً وتفاعلاً خلال العام، والأكثر إسهاماً في تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وخلال كلمته أمام المشاركين، تحدث عمر خان عن أهمية تعزيز التجارة والاستثمار بين دبي وأذربيجان، اللتين تربطهما علاقات تجارية واستثمارية وطيدة ومتينة.

حيث شكل افتتاح أول مكتب تمثيلي تجاري لغرفة دبي في باكو في العام 2012، خطوة إلى الأمام لتطوير هذه العلاقات، مشدداً في هذا المجال على أن المكتب يشكل بوابة للاستثمارات الإماراتية في سوق أذربيجان، إضافة إلى فتحه المجال أمام الشركات الأذرية الراغبة في دخول سوق دبي.

وأكد التزام غرفة دبي بتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لرجال الأعمال في البلدين بهدف تأسيس شراكات تجارية الناجحة، انطلاقاً من أهداف الغرفة الاستراتيجية لدعم نمو الأعمال وخلق بيئة محفزة، إضافة للترويج لدبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً.

ويشكل المكتب التمثيلي التجاري لغرفة دبي في باكو بوابةً للاستثمارات الإماراتية في سوق أذربيجان، إضافة إلى فتحه المجال أمام الشركات الأذرية الراغبة في دخول سوق دبي من خلال إبراز أهم المزايا التنافسية التي توفرها دبي في حال اتخاذهم الإمارة مقراً لأعمالهم التوسعية في المنطقة.