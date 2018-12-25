«آسبن تك» تتوقع استمرار وتيرة النمو القوية لقطاع الكيماويات في 2019

المصدر: دبي- البيان

أكد بيج ماري مورس، مدير صناعة الكيماويات لدى آسبن تك، أن قطاع الكيماويات يحقق نمواً قوياً في جميع أنحاء العالم، متوقعاً أن تستمر هذه الوتيرة خلال 2019.

وتنمو أسواق الكيماويات بالجملة بشكل جيد أيضاً، خاصة في آسيا حيث يكون الطلب قوياً، وهناك دافع واضح نحو الاكتفاء الذاتي، وفي الولايات المتحدة، حيث توجد أفضلية للمادة الخام.

في الواقع، يستمر الوصول إلى المواد الأولية الرخيصة بتزويد مصنعي المواد الكيميائية في أميركا الشمالية بأفضلية كبيرة من حيث التكلفة. وقال: لقد رأينا بالفعل موجة ضخمة من القدرات الجديدة، ونتوقع ظهور موجة ثانية في الإطار الزمني بين عامي 2021-2024.

وعلى الرغم من الصورة المتفائلة، إلا أنه أشار إلى أن قطاع الكيماويات لا يزال يواجه تحديات كبيرة مع تقدمنا نحو عام 2019. فهناك توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبدرجة أقل، بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وسيحتاج مشغلو الكيماويات إلى مراقبة هذه التوترات بعناية لأن أي شك في التدفقات التجارية من المرجح أن يعمل كمكابح في عملية صنع القرار. وقال: نشهد نشاطاً دائماً في عمليات الاندماج والاستحواذ عبر هذه الصناعة. وهذا يضيف تعقيدات، ولاسيما حول الحاجة اللاحقة إلى تكامل الأصول والبرمجيات والمنصات.

وأوضح، أنه بشكل عام، وعبر جميع القطاعات الجغرافية في السوق؛ يظل الامتياز التشغيلي من الأولويات. بينما نتطلع إلى عام 2019 وما بعده فمن الضروري للمشغلين أن يتأكدوا من أن مستويات وقت التشغيل مرتفعة كما يمكن أن تكون، وأن أصولهم تعمل في معظم الأوقات، وأنهم يحسنون طريقة استخدامها. ونتوقع في عام 2019 أيضاً استخداماً متزايداً لمفهوم «التوائم الرقمية».