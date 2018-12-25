«إنديا نيو إنجلاند»: دبي الوجهة المثالية للسياحة العائلية

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «إنديا نيو إنجلاند» الشبكي الهندي دبي بأنها الوجهة المثالية للسياحة العائلية، وأنها تتيح للعائلات أفضل الباقات المتنوعة لقضاء عطلات ممتعة، خاصة عطلات أعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس، التي تبدأ اليوم.

ونشر الموقع أمس تقريراً عن السياحة العائلية في دبي، وأكد فيه أن دبي باتت مركزاً سياحياً عالمياً مزدهراً، وأنها مدينة عالمية نابضة بالحركة والحيوية.

حيث تعيش فيها كل جنسيات العالم تقريباً. وذكر التقرير أن دبي تقدم لزائرها كل ما يحلم به، وأنها توقعه في حبها منذ اللحظة التي تطأ فيها قدماه أرضها. ووصف التقرير دبي بأنها معجزة بشرية من الروعة والجمال، بعد أن استعرض أبرز معالمها السياحية، ومنها «دبي مول»، و«برج خليفة» وفندق «الملكة إليزابيث 2» العائم.