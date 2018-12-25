«بايوس الشرق الأوسط» تتعاون مع «في تشين» لتقديم حلول «البلوك-تشين»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة في تشين، المنصة العالمية العامة المتخصصة في مجال سلسلة الكتل التي تركّز على تبني المفهوم المبتكر في المؤسسات، مذكرة تفاهم مؤخراً مع بايوس الشرق الأوسط، المزود للخدمات السحابية المدارة في الإمارات، للمشاركة في تسويق وتنفيذ إطار العمل للبلوك تشين كخدمة والخدمات السحابية المهيّأة للبلوك تشين.

والمجموعة الواسعة من خدمات في تشين في مجال حلول البلوك تشين الموجهة للمؤسسات، التي تتضمن تقنيات إنترنت الأشياء، مناسبة تماماً لكبار مزودي الخدمات السحابية مثل بايوس الشرق الأوسط لتوفير مجموعة من عروض البلوك تشين كخدمة للعملاء الحاليين، وذلك في قطاعات الطاقة والتمويل والتجزئة والبتروكيماويات والرعاية الصحية بالمنطقة.