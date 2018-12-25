أسكوت العالمية للفنادق تواصل توسّعها في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

تستعد أسكوت العالمية لافتتاح فندقين جديدين لها في الإمارات في دبي ضمن قرية الثقافة، لتضم محفظة أسكوت الفندقية في الإمارات 4 فنادق هي فندق أسكوت بارك بلايس دبي، وفندق سيتادينس ميترو سنترال دبي الذي افتتح مؤخراً في منطقة «البرشاء هايتس» في دبي، وفندق أسكوت قرية الثقافة دبي وفندق سيتادينس قرية الثقافة دبي. كما افتتحت أسكوت في عُمان مؤخراً فندقها الجديد سيتادينس الغبرة مسقط لينضم إلى فندق سومرست بانورما مسقط.

وتضم محفظة أسكوت 12 فندقاً في المملكة العربية السعودية تتوزع في كل من جدة والرياض والخبر ومكة، وهي في طور افتتاح أربعة فنادق جديدة خلال السنة القادمة.

ويعمل لدى أسكوت حول العالم 12 ألف موظف، وتستقبل أسكوت 200 ألف ضيف في فنادقها في السنة، وتضع ضمن أولوياتها توظيف مواطني البلد التي تفتتح فنادقها فيها خاصة في الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأصدرت الشركة، أكبر مالك ومشغّل للشقق الفندقية في العالم، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، تقريراً يتناول الديناميكيات المتغيّرة لشرائح ونسب ضيوف فنادقها في السعودية، وذلك وفقاً للتطور الذي تشهده المملكة على كافة الصعد.

ويبرز التقرير الأثر الإيجابي على قطاع الضيافة والفنادق للاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة في السعودية لتعزيز التنوع الاقتصادي في سياق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تشهد «أسكوت» تغيّراً إيجابياً ملحوظاً في نسب وشرائح ضيوفها في المملكة.