تثبيت التصنيف الإيجابي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة

المصدر: دبي - سيد صالح

ثَبّتَت مؤسسة ستاندرد أند بورز «إس أند بي» الأميركية للتصنيف الائتماني تصنيفها الإيجابي «BBB/A-2» لمجموعة «ماجد الفطيم القابضة».

وهو تصنيف من الدرجة المتوسطة على المديين الطويل والقصير، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المؤسسة أمس. وذكرت «إس أند بي» أن المجموعة تواصل إظهار أدائها المرن في كل ظروف السوق المحيطة.

وأفاد التقرير بأن تثبيت التصنيف الإيجابي للمجموعة جاء مدعوماً بأصولها العقارية ذات الجودة العالية وقدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية تتيح لها مواصلة تشغيل أعمالها.